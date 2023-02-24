İstiklal patlamasında bir avukatı hedef göstermişti: Zafer Partili isim istifa etti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, Kasım ayında İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından Avukat Jiyan Tosun'u hedef göstermişti.

İSTİFA ETTİ

Taşkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Taşkaya, "Geçmişte Zafer Partisi Divan Kurulundan istifa etmiş olduğum gibi, Partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için, gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Avukat Jiyan Tosun'u hedef göstesinin ardından Adem Taşkaya hakkında savcılık, “sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlarından ceza verilmesini istemişti. Davanın ilk duruşması, 30 Mayıs'ta görülecek.