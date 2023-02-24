Gültekin Uysal: 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz'

Gazeteci Nevşin Mengü'nün konuğu olan Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, cumhurbaşkanı adaylarının olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Gültekin Uysal: 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gazeteci Nevşin Mengü'nün Youtube kanalına konuk oldu.

Mengü'nün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı sorusuna yanıt veren Uysal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini söyledi.

'ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU'

Uysal konuşmasında, "İyi yönetim ne demek? Oturduğumuz binanın güvenli olması demek, yediğimiz gıdanın güvenli olması demek. Toplumsal muhalefetin bu beklentisini kademe kademe örmüş, bu noktada muhalefetin en büyük siyasi partisi, tabi siyaset son tahlilde güç denklemi. Biz bu süreci, riski yönetecek, aynı zamanda iktidar değişimi değil. Beraberinde kurucu akıl ile büyük cumhuriyeti, kurumları, kuvvetler ayrılığını değer yargılarını oluşturacak siyasi akla, programa ihtiyaç var. Bunun siyasi liderliğini yapacak olan siyasi partilerdir, genel başkanlardır. Öncelikle masadan çıkması kategorik olarak ifade ediyorum. Bu noktada elbette Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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