Millet İttifakı hazırlıksız yakalandı: 'Seçimlere hile karışabilir' şüphesi

Sadece cumhurbaşkanlığı için oy kullanılmasına yasaların izin vermediği uyarısında bulunan muhalefet temsilcileri hile karışabileceğini vurguladı.

Millet İttifakı hazırlıksız yakalandı: 'Seçimlere hile karışabilir' şüphesi

AKP’nin seçimlerin yapılması konusunda 14 Mayıs’ta ısrarcı olması, depremzedelerin ikamet ve seçmen listesi sorunlarına yönelik tartışmaları da hızlandırdı. Muhalefet partilerinin YSK temsilcileri, depremzedelerin taşındıkları yerlerde sadece cumhurbaşkanı seçmek için oy kullanmalarına yasaların izin vermediğini ve bu uygulamanın seçime de hile karıştıracağı uyarısında bulundu.

11 kenti derinden sarsan deprem felaketinin ardından depremzedelerin Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinde oy kullanma yöntemi de tartışılıyor. İktidar kulislerinden edinilen bilgiye göre, henüz Cumhurbaşkanı adayını belirlemeyen Millet İttifakı’nı hazırlıksız yakalamak isteyen Saray yönetimi, seçimi 14 Mayıs’ta yapma kararlılığında.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 10 Mart’a kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim kararının alınması ve sürecin başlaması planlanıyor. Bu süreçte, depremzedelerin nerede ve ne şekilde oy kullanacağı da tartışılıyor. Mevcut koşullarda, farklı kentlere taşınan depremzedeler, ikametlerini o kente aldırmamaları durumunda bulundukları yerde oy kullanamayacaklar. Seçim Kanunu gereği, kişilerin seçmen listeleri belirlenirken bildirimde bulunmaları gerekiyor. İktidar cephesinden ise konuyla ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor. İktidar, seçmen kütüklerini taşımasalar bile depremzedelerin farklı kentlerde yalnızca cumhurbaşkanı için oy kullanabileceği değerlendirmesini yapıyor. Bu durumun yasaya aykırı olduğunu kaydeden CHP’nin YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, “Depremzedeler taşındıkları yere kayıtlarını aldırmazlarsa maalesef dönüp kendi illerinde oy kullanmaları gerekecek. Sadece cumhurbaşkanına ya da milletvekiline oy verme gibi bir hak da tanımlı değil. İki seçim birlikte düşünülmeli" değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti’nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk de yasal düzenleme gerekliliğine işaret etti. Öztürk, “Kişi nerede yaşarsa yaşasın oy kullanacağı cumhurbaşkanı adayları aynı. Hakkâri’de de yaşasa Almanya’da da yaşasa aynı adaylardan birini seçecek. Ancak milletvekili seçimleri öyle değil. İki seçim için de partilerin bir araya gelip tartışması gerekiyor” dedi.

MÜKERRER OY KULLANILABİLİR

HDP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de “İnsanlar bulundukları yerlerde ellerinde kimliklerle istedikleri sandıkta oy kullanamaz” diye konuştu. Tiryaki, seçmenlerin ikametgâhlarının bulunduğu yerde oy kullanabileceklerini anımsatarak, "Dolayısıyla adres kayıtlarını taşındıkları yere almazlarsa gittikleri yerde hiçbir şekilde oy kullanamayacaklar. Canı isteyenin, istediği sandıklarda tekrar tekrar oy kullanmalarına neden olabilir bu sistem. Cumhurbaşkanlığı için oy kullanacak kişinin oyu, nerede olursa olsun aynı kişiye gidecek ama bunun için ülkedeki tüm seçim sisteminin değişmesi gerekiyor. Bunun için de bir yıllık bekleme süresine ihtiyaç var. Yani pratikte böyle bir durumun olması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

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