MİT, Sinan Ateş cinayetinin ardından Erdoğan için 'özel rapor' hazırlamış: 'MHP - Ülkü Ocakları hattındaki sıkıntılı sürece yer verildi'

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesinin yankıları sürüyor.

T24 yazarı Tolga Şardan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın cinayetin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere 'özel rapor' hazırladığını söyledi.

Raporda MHP - Ülkü Ocakları hattında yaşanan sıkıntılı süreçle ilgili önemli bilgilere yer verildiğini dile getiren gazeteci, şöyle devam etti:

"Cinayetin gerçekleştiği hafta sonu Cumhurbaşkanlığı’na ulaştırılan raporda, bir süredir ülkücü camia içinde yaşanan bazı olaylara vurgu yapıldı.

Sinan Ateş’in başkanlığı döneminde Mersin Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yapan ve Ateş’in genel başkanlıktan ayrılması sonrasında görevden ayrılan eski Ülkü Ocakları Mersin Başkanı Çağrı Ünel’e yönelik saldırı ile Ateş’in öldürülmesinin arasındaki bağlantılar raporda yer aldı.

Raporda, ülkücü camia içinde tartışmalara yol açan kimi saldırıların perde arkasının anlatıldığı da edindiğim bilgiler arasında.

'BAZI SİYASİLERİN İSİMLERİ VERİLDİ'

Ayrıca aynı raporla, bazı siyasilerin isimleri verilerek, yaşananlardaki rolleri, güvenlik bürokrasisinde çalışan bazı üst düzey bürokratların süreçteki konumları hakkında da Cumhurbaşkanlığı’na bilgi aktarıldı. Bu isimlerden bazılarını biliyorum, ancak polemik konusu olmaması için şimdilik açıklamamayı tercih ettim.

'ERDOĞAN'IN SİNAN ATEŞ'İN AİLESİNE YAKLAŞIMINDA ETKİLİ OLDU'

Bir noktaya dikkat çekeyim.

Cinayetin ardından MHP yönetimi, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’ndan hiçbir açıklama yapılmadı. Fakat dört gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ateş’in eşini arayıp baş sağlığı dilemesinin ardından 'cinayetin aydınlatılacağı' güvencesini verdiği bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Ardından Ateş’in Bursa’daki cenazesine katılan AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, hafta sonunda Ateş’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gürkan, aileye Erdoğan’ın selamını iletti.

Cinayetten sonra sessiz kalan Erdoğan’ın, Ateş’in ailesine karşı gösterdiği bu yaklaşımda MİT Başkanlığı’nca hazırlanan söz konusu raporun etkisi bulunduğunu söylemek yanlış olmaz."

Yazının tamamı.