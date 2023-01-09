Ülkücüler Sinan Ateş suikastını bıyıklarını keserek protesto etti

MHP'nin Sinan Ateş'in öldürülmesi sonrasında tutumuna tepki gösteren Ülkücüler bıyıklarını keserek yaşananları protesto etti. O anlar "Dava Sinan Ateş ile toprağa gömülmüştür, davanız sizin olsun" notu ile sosyal medyada paylaşıldı.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesinin ardından geçen 10 günde çok sayıda kişi tutuklandı. MHP içerisinde Olcay Kılavuz başta olmak üzere pek çok ismin suikast ile bağlantısının olmasının ileri sürülmesinin ardından partinin Ateş'e yönelik tutumu da tepki çekti. Genel Başkan Devlet Bahçeli ve MHP'li vekillerin Sinan Ateş'in cenazesine katılmaması ve baş sağlığı dilememesi tepkilere neden oldu.

Suikast sonrası MHP'nin tutumunu kabullenemeyen ülkücüler, "Dava Sinan Ateş ile toprağa gömülmüştür, davanız sizin olsun" notu ile bıyıklarını keserek partiyi protesto etti. 

Ülkücüler, bıyıklarını kestikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ülkücüler Sinan Ateş suikastını bıyıklarını keserek protesto etti - Resim : 1

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

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