AKP Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Bayram sonrası seçime gidilebilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, seçimin öne çekilebileceğini belirterek Ramazan Bayramı sonrasını işaret etti.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Bayram sonrası seçime gidilebilir

Önceleri AKP ve MHP tarafından sıklıkla Haziran 2023'te yapılacağı ifade edilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin, Kurban Bayramı dolayısıyla başlayacak hareketlilik, okulların tatile girecek olması ve hac dönemi nedeniyle öne çekilmesi gündemde.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da üst üste iki kere sandık gününün erkene alınabileceği sinyalini vermişti. 

Sabah gazetesinin aktardığına göre son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir. (Ramazan) Bayram sonrası seçime gidilebilir" ifadesini kullandı. 

7 MAYIS VE 14 MAYIS GÜNDEMDE

Kulislerde uzunca bir süredir 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri öne çıkıyor. 

AKP Isparta Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de bugün verdiği demeçte söz konusu bilgiyi doğrulayacak şekilde şunları söylemişti:

"6 Nisan’dan sonrası için muhalefetin açıklamaları var ama netice itibariyle bütün bu Haziran ayının takvimini de göz önüne aldığımızda en geç Mayıs ayının 7'si ya da 14'ü gibi seçimlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum."

 14 MAYIS'IN ÖNEMİ

AKP'nin kuruluşundan bu yana mirasına sahip çıkma iddiasını sürdürdüğü Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' sloganıyla girdiği seçimde oyların yüzde 52,7'sini alarak iktidara gelmişti. 

Bahsi geçen tarihin gündeme gelmesi, akıllara iktidar partisinin 23 yıl sonra aynı gün, benzer mesajlar ve sloganlarla seçime girme hedefinde olabileceği düşüncesini de getirdi.

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