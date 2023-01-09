CHP’li Veli Ağbaba: “AKP’li yıllar Türkiye’yi basın özgürlüğünde 51 sıra gerileterek küme düşürmüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gazeteciliğin demokrasi açısından önemine dikkat çekti.

Ağbaba, “Basın özgürlüğünde 180 ülke arasından 149’uncu olan ülkenin Cumhurbaşkanı ‘Herkes istediğini yazmakta, söylemekte, ifade edebilmektedir’ ifadelerini kullanıyor” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Gazeteciliğin toplumu aydınlatma, bilgilendirme gibi görevinin olduğunu ifade eden Ağbaba, toplumun gelişmişlik düzeylerini belirleyen farklı kriterlerin bulunduğunu, bu kriterler arasında basının tarafsız, ilkeli ve özgür olabilmesinin yer aldığını belirterek, şunları ifade etti:

“2022 YILINDA 180 ÜLKE İÇERİSİNDE 149'UNCU SIRADA YER ALDI”

“Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye 2005 yılında 98'inci sırada yer alırken, 2022 yılında 180 ülke içerisinde 149'uncu sırada yer aldı. AKP’li yıllar Türkiye’yi basın özgürlüğünde 51 sıra gerileterek küme düşürmüştür. Bu gerçek bilinmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ‘2023'ün Türkiye’sinde basın 90'lara 70'lere 80'lere göre çok daha özgürdür, serbesttir. Herkes istediğini yazmakta, söylemekte, ifade edebilmektedir’ ifadelerini kullanmıştır. Başta RTÜK ve Basın İlan Kurumu eliyle olmak üzere muhalif tüm basın yayın organları cezalandırılmakta, yayın yapmaları türlü anlamsız gerekçelerle kısıtlanmaktadır.

“BASIN KURULUŞU SAYISI ÖNCEKİ YILLARA GÖRE SÜREKLİ AZALMAKTADIR”

Yazılı ve görsel basın kuruluşu sayısı önceki yıllara göre sürekli azalmaktadır. 13 Ocak 2023 tarihinde BIK Genel Kurulunda görüşülecek olan ve değişmezse uygulanacak olan Resmî İlan Yayımıyla Alakalı İnternet Haber Sitelerine Dair taslak hükümler TV ve gazetelerin ardından bu kez de internet sitelerini hedef almakta, çok ağır şartlar ile internet haber sitelerini köşeye sıkıştırmaktadır.

“HASAN FEHMİ, MUMCU, ALİ, İPEKÇİ, DİNK…”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Hasan Fehmi Bey'den Uğur Mumcu'ya, Sebahattin Ali'den Abdi İpekçi'ye, Hrant Dink'e kalemi kırılan tüm gazetecileri saygıyla anıyor, tüm baskı ve sindirmelere rağmen görevini layıkıyla yapmaya devam eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.”

Kaynak: ANKA