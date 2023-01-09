Emekli Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Saadet Partisi’ne katıldı

Eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Saadet Partisi’ne katıldı.

Emekli Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Saadet Partisi’ne katıldı

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı görevinde de bulunan üstün hizmet madalyası sahibi Başoğlu'na rozetini, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu taktı.

Başoğlu, geçtiğimiz ağustosta emekli olmuştu.

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