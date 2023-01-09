'Camia'nın önemli isminden mesajlar: Kemalizm ve ulusalcılıkla kirlenen AKP, HÜDA PAR’ın kim olduğunu öncelikle iyi bilmeli

Doğu ve Güneydoğu illerindeki etkinliğiyle bilinen ve bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli destekçileri arasında bulunan Hür Dava Partisi'ne (HÜDA PAR) yakın yayın organı Doğruhaber'de bugün dikkati çeken bir yazı yer aldı.

'Camianın' önemli isimlerinden Mehmed Göktaş, partinin sadece bahsi geçen illerde değil, Türkiye'nin dört bir yanında etkili olduğunu belirterek iktidar partisine mesaj verdi:

"(...) Yani AK Parti mensupları HÜDA PAR’ın kim olduğunu öncelikle iyi bilmelidir. Özellikle son zamanlarda Kemalizm ve ulusalcılıkla kirlenen AK Parti, kendi bünyesinde barındırdığı bu olumsuzluğu hiç unutmamalıdır.

Daha açıkçası HÜDA PAR’dan bu anlamda gelecek uyarıları kendisinin hayrı için olduğunu bilmelidir. Aralarında ittifak gerçekleşse de gerçekleşmese de HÜDA PAR ve benzer İslami çevrelerden bu uyarıların her zaman için geleceğini unutmamalıdır.

Müslümanlar olarak bu ülkede iktidarın Müslümanca yapılmasını istediğimiz kadar muhalefetin de Müslümanca yapılmasını arzu etmişizdir. (...)"

Yazının tamamı.

İTTİFAK DURUMU 'BELİRSİZ'

Öte yandan partinin, AKP'yle ittifak konusundaki durumu belirsiz. HÜDA Par heyeti, geçtiğimiz günlerde Erdoğan ile bir araya gelmişti; ancak görüşme sonrası yapılan açıklamada 'somut bir gelişme olmadığı' kaydedilmişti: