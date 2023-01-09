Saadet Partili iki sandık müşahidi öldürülmüştü: Davada tepki çeken gelişmeler

2019'da düzenlenen yerel seçimlerde Malatya'nın Pütürge ilçesinde Saadet Partili iki müşahit, sandık başında öldürülmüştü.

Milli Gazete'den Muhammed Vefa'nın haberine göre yaşananlara ilişkin davada dikkati çeken bir gelişme yaşandı.

Daha önce iki kez müebbet hapis cezası alan 5 kişinin kararını Yargıtay’ın onamasına rağmen bir Yargıtay savcısının verilen kararı Ceza Genel Kurulu’na taşıyıp cezanın düşürülmesi ve tekrar değerlendirmesini istemesi tepki çekti.

SUÇLARI TESPİT EDİLMİŞTİ

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün babası ve 4 amcaoğlu, Saadet Partili sandık müşahidi Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ı öldürdü.

Mikail Sülük'ün babası Hacı Sülük ve amcaoğulları 4 kişinin bu suçu işlediği, barut izinden ve aynı araçla kaçtığı tespit edilmişti. Olayın ardından 5 kişiye iki kez ağırlaştırılmış hapis cezası verilmişti.

HAYATİ TEHLİKESİ OLMAMASINA RAĞMEN CEZAEVİNDEN ÇIKARILDI

Daha sonraki süreçte iki kez müebbet cezası verilmesine rağmen AKP'li Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün babası Hacı Sülük, herhangi bir hayati sorunu olmamasına rağmen aldığı raporlarla cezaevinden çıkarıldı.

Olaydan sonra kaçan bir kişi ise aradan dört yıl geçmesine rağmen halen aranıyor. Durum böyleyken, iki kez ağırlaştırılmış hapis cezası alan hükümlülerin suçu kaçan kişiye atmaya çalıştığı ancak yapılan incelemelerde, ceza alan tüm hükümlülerin suç işlediği tespit edilmişti.