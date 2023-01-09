İsmail Saymaz: HDP’nin tavır değişikliğini anlamak için 5 Ocak’a dönmek gerekiyor

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim ne Cumhur İttifakıyla ne Millet İttifakıyla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var. Bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir" şeklindeki açıklamasını köşesine taşıdı.

Buldan'ın sözlerinden parti yönetiminin önceden haberdar olduğunu dile getiren gazeteci, "Gel gör ki Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri ile CHP açısından berbat bir sürpriz oldu" dedi; ardından şunları kaydetti:

'5 OCAK ÖFKESİ'

"(...) HDP’nin bu tavır değişikliğini anlamak için 5 Ocak'a dönmek gerekiyor.

O gün Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke koydu. Bu işlem HDP kapatma davasında aleyhte karar çıkacağının işareti olarak yorumlanıyor.

Aynı gün Altılı Masa toplantısı vardı.

Altılı Masa, dört sayfalık açıklamasında, İmamoğlu hakkındaki cezaya, başörtüsü düzenlemesine, EYT'lilere ve Sinan Ateş suikastine değindiği halde HDP'den söz etmedi.

PAYLAN: NE ZAMANA KADAR BEKLEMELİYİZ?

Dahası…

Altılı Masa’nın açıklamasında 'Genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına' karar verildiği belirtiliyor.

Belki bu HDP'yi 'Fazla naz aşık usandırır' aşamasına getirmiş olabilir.

Çünkü HDP, 27 Eylül 2021’deki 'Demokrasi Tutum Belgesi' ile muhalefete birlikte davranma çağrısı yapmıştı. Ancak HDP’nin eli havada kaldı.

Eşbaşkan Mithat Sancar, geçen 25 Ekim’deki grup toplantısında, 'Kendi adayımız için isim arayışını başlattık' demişti.

Açıklama ya ciddiye alınmadı.

Ya da umursanmadı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Buldan’ın sözlerine bir günde gelinmediğini belirterek, şöyle konuşuyor:

'Demokrasi İttifakı'na, kapsayıcı siyasete ihtiyaç var. Değişim HDP’siz olmaz. Hem siyaseten hem de matematik olarak. Ancak Altılı Masa’yı kilitleyen bir akıl var; Meral Akşener ve CHP’deki bazı keskin ulusalcılar başta olmak üzere. Şu konfordalar: ‘İktidar HDP’yi kapatacak, HDP’liler de mecbur oy verecekler! Seçime dört ay varken ne kadar beklememiz gerekiyor? Düşünün ki, iki ay sonra Altılı Masa’nın adayı çıktı ve bizimle görüşmedi. O zaman geç kalmış olacağız. Biz trenimizi yola çıkardık. Ancak ortak aday fikrine kapı kapatmadık.'

(...)"