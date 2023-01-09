Kulis: Gelecek Partisi'nin isteği belli oldu; Karamollaoğlu'nun gündeme getirdiği konuda Akşener sessiz kaldı

Altılı Masa'nın gündemindeki konular belli oldu. Gelecek Partisi'nin Meclis'te grup kurmak istediği, bu nedenle en az 20 ismin listelerin seçilebilecek sıralarında yer almasını istediği öğrenildi. Liderlerin, 26 Ocak’taki toplantıya ortak aday için 'isimle' gelmesi bekleniyor.

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Kulis: Gelecek Partisi'nin isteği belli oldu; Karamollaoğlu'nun gündeme getirdiği konuda Akşener sessiz kaldı

Yeni seçim yasası sonrası sekiz seçenek belirleyen Altılı Masa'nın son liderler zirvesinde 'milletvekili aday listeleri' de konuşuldu. Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş'in haberine göre masada iki ya da üç partiyle seçime girme olasılığı gündeme geldi. 

İlk seçeneğe göre, altı partinin adayları CHP ve İYİ Parti’nin listelerinde yer alacak. Daha önce 'kendi amblemi ve listeleriyle seçime gideceğini' açıklayan DEVA Partisi’nin 'Üçüncü bir liste oluşturması' da seçenekler arasında yer alıyor. Listelere ilişkin son karar, 'illerde yapılacak kamuoyu araştırmaları ve kurmayların çalışmaları' sonrası verilecek. 

GELECEK’TEN 20 İSTEMİ

Her iki seçenekte de Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin göstereceği adayların diğer partilerin listelerinden seçime gireceği kaydediliyor. Kulislerde, 'Gelecek Partisi’nin TBMM’de grup kurmayı arzuladığı, bu nedenle de partili ‘en az 20 ismin listelerin seçilebilecek sıralarında yer alması’ isteminde bulunduğu' belirtiliyor. 

SEÇİMDE BTP FORMÜLÜ

Söz konusu listelere ilişkin müzakerelerin 'illerdeki kamuoyu yoklamaları sonrası hızlanacağı' kaydedilirken 'Altılı Masa'ya 'görüşmelerde mesafe alındığı' gerekçesiyle katılamayan BTP’nin aday ya da adaylarının İYİ Parti listelerinden seçime gireceği' dillendiriliyor.

KARAMOLLAOĞLU GÜNDEME GETİRDİ, AKŞENER SESSİZ KALDI

Öte yandan 'ortak aday için liderler arası görüşmelere' başlayacağını açıklayan Altılı Masa'nın son toplantısında bu konunun 'Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildiği, diğer bazı liderlerin de değerlendirmelerde bulunduğu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ise sessiz kalmayı tercih ettiği' kaydediliyor. 

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