İddia: Mansur Yavaş 'Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa hepimiz istifa edelim' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınacağı tartışmasında CHP’nin bu olasılığa karşı ne yapacağı merak konusu oldu.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan ise “kayyum”a karşı “istifa” çağrısı geldiği ileri sürüldü.

Yavaş’ın, “Herhangi birimiz görevden alınırsa hepimiz istifa edelim, sine-i millete dönelim” dediği iddia edildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kulislerde de Yavaş’ın bu söyleminin doğrulandığı öne sürüldü.

‘MÜCADELE’ VURGUSU

İddiaya ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bilgim yok. Konuşmadık, gündemimize gelmedi” ifadelerini kullandı. Torun, şu ifadeleri kullandı:

“Karar yetkili kurullarca verilir. Başkanların görevlerinin başında olmaları daha iyi olur. İstifa etmek çözüm değil. Vatandaşın verdiği iradeyi halk geri alır. Tepki ile o görevi bırakmak doğru değil. Tam tersine sonuna kadar mücadeleyi götürmek lazım.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Bu partinin alabileceği bir karar olur. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Böyle bir seçeneğe ihtimal vermiyorum. Söz konusu olamaz” dedi.

‘TARTIŞABİLİRİZ’

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise söz konusu seçeneğin tartışılabileceğini belirterek “Kendi başımıza yapacak değiliz. Genel merkezimizle görüşürüz, tartışırız, tavır ortaya konulacaksa konulur” değerlendirmesini yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de CHP’li belediyelere hükümet tarafından sistemli şekilde saldırıldığına dikkat çekerek “Tabii ki biz bu haksız uygulamalara seyirci kalamayız. Herhangi birimize yapılan bir saldırıyı, hukuksuzluğu hepimize yapılmış sayarız” dedi.

‘GÖZÜMÜZÜ KIRPMAYIZ’

Seçer şöyle devam etti:

“Hiçbir başkanımız yalnız değildir. Her şeyden önce CHP’nin gücünü karşılarında görürler. Tabii ki partimizin bu yönde bir kararı olursa biz gözümüzü kırpmadan hareket ederiz. Amasız, fakatsız bu kararı almaktan imtina etmeyiz. Genel merkezimiz ne derse o olur.”

‘SEÇİMDE İMRALI’YI DEVREYE SOKACAKLAR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye kayyum atanacağını ve seçim sürecinde İmralı’nın devreye sokulacağını ileri sürdü. Öztunç, yerel bir televizyon kanalında gündemi değerlendirdi.

İktidarı terörle mücadele üzerinden eleştiren Öztunç şunları söyledi:

“Terörle mücadele ediyorsun, Habur’a çadır kurdurmayacaksın. İBB’yi kaptırmayı içlerine sindiremiyorlar. İBB’ye kayyum atayacaklar. Seçim sürecinde yeniden İmralı’yı devreye sokacaklar. Göreceksiniz.”