İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım oldu

İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da katıldı.

2023'te yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olacak İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, yeni dönem başkanlık için aday olmadı. İYİ Parti İstanbul İl Başkan Adayı Coşkun Yıldırım, delegelerin oylarıyla İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi’nde yeni İl Başkanı seçildi.

"BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR"

Buğra Kavuncu, 2018 yılında siyasete İYİ Parti ile başladı ve İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde yer aldı. Kavuncu, 2019 yılındaki 31 Mart yerel seçimlerinde ve tekrarlanan 23 Haziran yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinde önemli rol oynamıştı. Kavuncu, kongrenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile "İstanbul 3. Olağan İl Kongre'mizi büyük bir birliktelik örneğiyle, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in katılımlarıyla gerçekleştirdik. Bu bir bayrak yarışıdır. Yeni yönetimimizi şimdiden tebrik ediyor, bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.