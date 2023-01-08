Kılıçdaroğlu'ndan bir vaat daha: 6 ay sonra çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu alkole gelen zammı eleştirerek "6 ay sonra çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir" dedi. 

Kılıçdaroğlu'ndan bir vaat daha: 6 ay sonra çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarıoğlu alkollü içeceklere gelen zamma tepki gösterdi. 

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir" dedi. 

Seçim tarihi öne alınacak Siyaset 08 Ocak 2023 21:38
Arif Sağ buluşmasında 6’lı masaya mesaj: Adayımız Kılıçdaroğlu Siyaset 08 Ocak 2023 21:11
Mithat Sancar: Altılı Masa adaylar çıktıktan sonra 'müzakere yönetelim' derse 'hayır' demeyiz Siyaset 08 Ocak 2023 20:44
Demirtaş'tan seçim mesajı: Beraber çalışalım, beraber kazanalım Siyaset 08 Ocak 2023 19:50
ÇOK OKUNANLAR
Garanti Bankası'ndan 2023'te zamlı promosyon Garanti Bankası'ndan 2023'te zamlı promosyon
Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı: 'Memur ve emekliye ek zam yolda, tarih de oran da belli' 'Memur ve emekliye ek zam yolda, tarih de oran da belli'
2023'te onlara para akacak: İşte zengin olma ihtimali en yüksek 6 burç ve şanslı tarihler 2023'te onlara para akacak: İşte zengin olma ihtimali en yüksek 6 burç ve şanslı tarihler
MAK Araştırma: HDP'nin aday çıkarması tüm hesapları alt üst eder MAK Araştırma: HDP'nin aday çıkarması tüm hesapları alt üst eder
MTV vergisi ödeyecekler dikkat! Son tarih duyuruldu: Bu tarihe kadar ödemezseniz... Son tarih duyuruldu: Bu tarihe kadar ödemezseniz...