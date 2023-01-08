Kılıçdaroğlu'ndan bir vaat daha: 6 ay sonra çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu alkole gelen zammı eleştirerek "6 ay sonra çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarıoğlu alkollü içeceklere gelen zamma tepki gösterdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir" dedi.
Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 8, 2023
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