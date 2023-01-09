İYİ Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım kimdir?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı için yapılan kongre seçiminde delegelerin oylarını alan aday Coşkun Yıldırım, İYİ Parti İstanbul'un yeni il başkanı oldu.

Peki, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım kimdir?

COŞKUN YILDIRIM KİMDİR?

Coşkun Yıldırım, 1964'te Erzincan'da dünyaya geldi.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği" Bölümü'nü bitirdi.

Yüksek Lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi’nde "Sosyal Yapı-Sosyal Değişim" üzerine tamamlayan Yıldırım, gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi olan iki dönem de Genel İdare Kurulu üyeliğinde bulunan Yıldırım, ayrıca 2018'de yapılan 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul 2'nci Bölge 5'inci sıradan aday oldu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yıldırım’ın, Erzincan Kültür Vakfı kuruculuğu ve mütevelli heyeti üyeliği ile Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı mütevelli heyeti üyeliği bulunuyor.