AKP'li başkanın 4 kardeşinin 'başarı' öyküleri dikkat çekti

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Urfa AKP İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı’nın dört kardeşinin başarı öyküsü dikkati çekti. Kardeşlerin, “başarılı kariyer öykülerini” Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Murat Emir, “Kırıkçı’nın kardeşleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcılığı, Büyükşehir Belediyesi genel sekreterliği ile üniversitede bölüm başkanlığı yapıyor. İl Başkanı, kardeşlerine makam mı dağıtıyor?” diye sordu.

Kırıkçı’nın aynı zamanda peyzaj işleri yaptığını da belirten Emir, ”Kentteki millet bahçelerinin ihalelerini başka şirketlere aldırarak, taşeronluk yaptığı iddiası doğru mudur?” sorusunu da gündeme getirdi.

BAŞARILI KARDEŞLER

Emir’in aktardığı bilgiye göre, Kırıkçı’nın kardeşlerinden Mehmet Arif Kırıkçı, Urfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Bir diğer kardeş Mustafa Kırıkçı ise Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor. Kırıkçı ailesinden Abdullah Cevdet Kırıkçı ise Harran Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı ve Bölüm’ünün bölüm başkanlığı koltuğunda oturuyor. Kardeşlerden Mahmut Kırıkçı’nın ise ağabeyinin il başkan yardımcılığından il başkanlığına getirilmesinin ardından Urfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’nden istifa ettiği ve belediyede farklı bir pozisyonda çalışmaya devam ettiği biliniyor. CHP’li Emir’in anlattığına göre Kırıkçı’nın halen belediyede kadrosu bulunuyor.

BU AİLENİN NE ÖZELLİĞİ VAR?

Kardeşlerin başarı öykülerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Emir, şunları kaydetti: “Mahmut Kırıkçı, belediyede ne iş yapıyor? Belediyede işe gitmeden maaş mı alıyor? Bu soruların da yanıtlanması gerekiyor. Öte yandan binlerce üniversite mezunu işsiz geziyorken asgari ücretli işler için yüz binlerce üniversite mezunu gencimiz İŞKUR kapılarında kuyruk oluştururken bu Kırıkçı ailesinin ne özelliği var da her bir kardeş ayrı makamlarda aynı anda yükselebiliyor?

TAŞERONLUK MU YAPIYOR?

Bu aile saadetinin yanı sıra İl Başkanı Kırıkçı’nın yapmış olduğu ticaret de tartışma konusu. Kırıkçı, Endülüs Peyzaj adındaki şirketiyle 2018 yılına kadar, Siverek, Eyyübiye ve Akçakale belediyelerinden ihale alıyordu. O yıllarda almış olduğu ihalelerin toplam bedeli bir milyon TL’ye yakın. Bu şirket ihalelerin neredeyse tamamına yakınında tek teklif veren şirket olmuş. Bu da ihalelerin adrese teslim olduğu şüphesini uyandırıyor. Daha sonra Kırıkçı’nın AKP il yönetimine girdiği tarihten bu yana da kağıt üzerinde ihale almış olmadığını görüyoruz. Ancak, çok ciddi bir şekilde Kırıkçı’nın başka firmalara ihale aldırdığı ve bu firmalara taşeronluk yaptığı iddialarını duyuyoruz.”