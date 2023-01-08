Hrant Dink, Köln'de anılacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün yıl dönümünde Almanya'nın Köln kentinde anılacak.

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Hrant Dink, Köln'de anılacak

16 yıl önce İstanbul'da gazetesinin önünde katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün yıl dönümünde Almanya'nın Köln kentinde anılacak.

Kultur Forum tarafından 21 Ocak 2023'te düzenlenecek etkinliğin konuşmacıları Berivan Aymaz, Aslı Erdoğan, Raffi Kantian, Aris Nalcı, Serovpe İshakhanyan, Raffi Kantian, Aris Nalcı, Dilan Yazıcıoğlu, Aydın Üstünel ve Dilek Yazıcıoğlu olacak. 

Yeşiller Partili Tarım Bakanı Cem Özdemir ve gazeteci Can Dündar da video konferans yöntemiyle katılım sağlayacak. 

Hrant Dink, Köln'de anılacak - Resim : 1

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