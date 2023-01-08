MHP'li Yalçın, Ateş cinayetinde iddialara yanıt vermedi hakaret etti | Ahmet Şık'tan Semih Yalçın'a yanıt: Hukuk devleti olsa hapiste olmasan gereken kişinin...

TİP Milletvekili Ahmet Şık, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soru önergesi verdi. MHP'li Semih Yalçın, önergedeki iddialara yanıt vermek yerine Şık'a hakaretler yağdırdı. Şık, "Hukuk devleti olsa hapiste olması gereken kişinin; cinayeti örtbas etmeye çalışması normal" dedi.

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MHP'li Yalçın, Ateş cinayetinde iddialara yanıt vermedi hakaret etti | Ahmet Şık'tan Semih Yalçın'a yanıt: Hukuk devleti olsa hapiste olmasan gereken kişinin...

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık, geçen gün eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesiyle ilgili TBMM'ye soru önergesi sundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın cevaplaması istemiyle verilen önergede MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'la ilgili iddialar soruldu.

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SEMİH YALÇIN, SORULARA YANIT VERMEDİ ŞIK’A HAKARET ETTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından, soru önergesi veren Ahmet Şık’a hakaretler yağdırdı. Yalçın, Şık’ın önergesindeki sorulara yanıt vermedi; şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlet olsa siyasetin çöplüğünde, bir hukuk devleti olsa hapiste olması gereken kişinin; tetikçisi, işbirlikçisi, finansörü, polisi ve suç ortağı milletvekiline kadar partisinin adının karıştığı bir cinayeti örtbas etmeye kalkışması normal.” 

ŞIK’TAN YANIT: HUKUK DEVLETİ OLSA HAPİSTE OLMASI GEREKEN KİŞİNİN…

Semih Yalçın’ın sözlerine yanıt veren, Ahmet Şık, Sinan Ateş cinayetinin örtbas edilmeye çalışıldığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlet olsa siyasetin çöplüğünde, bir hukuk devleti olsa hapiste olması gereken kişinin; tetikçisi, işbirlikçisi, finansörü, polisi ve suç ortağı milletvekiline kadar partisinin adının karıştığı bir cinayeti örtbas etmeye kalkışması normal.”

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sinan Ateş Ülkü Ocakları Ahmet Şık MHP TBMM
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