Demirtaş'tan 'ortak aday' çıkışı: Kapılar kapanmadı ancak HDP kendisini dikkate almayacak bir adayı destekleme derneği değil

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin seçimlere kendi adayıyla gireceğini duyurdu. Konuyla ilgili Demirtaş "Nihayetinde HDP bir siyasi partidir, kendisini dikkate almayacak bir adayı destekleme derneği değildir" dedi. Demirtaş, HDP'nin ortak adaya kapıyı kapatmadığını kaydetti.

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Demirtaş'tan 'ortak aday' çıkışı: Kapılar kapanmadı ancak HDP kendisini dikkate almayacak bir adayı destekleme derneği değil

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı açıklamada partisinin kendi adayını çıkaracağını ve seçime böyle gireceklerini duyurdu.

Pervin Buldan: HDP kendi adayını çıkaracak, en kısa sürede paylaşacağızPervin Buldan: HDP kendi adayını çıkaracak, en kısa sürede paylaşacağızSiyaset

Buldan’ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından “Yürü HDP! Yolun açık olsun” paylaşımı yapan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partinin kararının ardından TELE1’den Fırat Yeşilçınar’a konuştu. Demirtaş, “HDP, doğru ve olması gerektiği gibi, kararlarını alarak ilerliyor” dedi.

“MUHALEFET HDP’YLE DİYALOG YÜRÜTMEYİ DÜŞÜNMÜYORSA ELBETTEN HDP KENDİ ADAYIYLA ÇIKACAK”

Selahattin Demirtaş şunları söyledi:

“Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan’ın açıklaması resmi parti politikasıdır. Sürpriz bir açıklama da değildir.  HDP, ortak aday konusunda uzlaşmaya açık olduğunu, bununla birlikte kendi adayını çıkarma hazırlıklarını da aksatmadan sürdüreceğini defalarca açıkladı zaten.

Eğer muhalefetin diğer bloku ortak aday çıkarmak için veya çıkacak adayda ilkeler üzerinde ortaklaşmak için HDP’yi ziyaret edip açık bir diyalog ve müzakere yürütmeyi düşünmüyorsa elbette HDP seçmenin karşısına kendi adayıyla çıkacaktır. Bundan daha normal, bundan daha meşru bir tutum olamaz. 

“HDP KENDİSİNİ DİKKATE ALMAYACAK BİR ADAYI DESTEKLEME DERNEĞİ DEĞİLDİR”

Öyle bir durumda biz de tüm gücümüzle partimizin adayının arkasında durup başarısı için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz.

Nihayetinde HDP bir siyasi partidir, kendisini dikkate almayacak bir adayı destekleme derneği değildir. 

“KAPILARI TÜMDEN DE KAPATMAMIŞTIR”

Ortak aday için HDP elinden geleni yapmıştır ve yine Sayın Buldan’ın açıklamasında belirttiği gibi kapıları tümden de kapatmamıştır. Bundan sonraki sorumluluk ve adım atma iradesi muhalefetin diğer blokundadır.

Sonuç olarak HDP, doğru ve olması gerektiği gibi, kararlarını alarak ilerliyor.”

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