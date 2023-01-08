Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı Hac kontenjanları ile ilgili açıklama yaptı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayının kutsal topraklarda ağırlanacağını bildirdi.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Elhamdülillah Beytullah'tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız inşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun."
Kaynak: AA
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