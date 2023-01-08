Yurttaşlar kömür ve doğal gaz zamları nedeniyle tezek yakmaya başladı

Artan kömür fiyatları ve doğal gaza gelen zamlar, Iğdır'da vatandaşları eskiden yaktıkları tezeğe yöneltti. Iğdır’da kömür ticareti yapan Nurbay İpekçi, yıllardır kömür yaktığı iş yerinde, fiyatların yüksek olmasından dolayı tezek yakmaya başladı.

İpekçi, "Kömür alamıyor, vatandaşa tezeği bazen çuval işi hediye olarak veriyoruz. Adam gelip, ‘İmkanım, gücüm yok’ diyor. Ne yapalım? Vatandaşın imkanı gücü yok. Pahalılık var, kıyamet kopuyor" dedi. Tezek alan Iğdırlı bir vatandaş ise “Kömür, doğal gaz pahalıdır; gücümüz yetmiyor. Mecbur tezekle ısınmak zorundayız. Başka çaremiz kalmadı, hayat pahalılığı başını alıp gitti. Her şey pahalı. Emekli adamız, maaşımız yetmiyor. Çaresiz tezek alıyoruz” diye konuştu.

Iğdır’da 38 yıldır kömür ticareti yapan Nurbay İpekçi, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların tezeğe yöneldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek “İnsanları açlıkla imtihan etmeyin, Iğdır’a sahip çıkın, vatandaş aç ve işsiz” diyen İpekçi, şöyle konuştu:

“Başka yerde buna tezek derler, bizde de kerme derler, koyun kermesidir. Tezeğe bedel bir yakacaktır. Kokusu yok, hissi yok, sadece külü çok çıkar. Ben kendim kömürcüyüm. 38 yıldır Iğdır’da kömür ticareti yapıyorum. Kömürün şu anda Trabzon’dan bize geliş maliyeti 7 bin 200 liradır. Biz de kömürün tonunu 7 bin 300 liraya satıyoruz. Fakat vatandaşın alım gücü yok. Bakın, kömürlerimiz orada kalmış, tozlanmış. Günlerdir bir torba kömür sattığımız yok. Kömürün bir torbası 190 liraya geliyor. Vatandaş nereden alsın versin, nasıl versin? Zaten vatandaşın geliri yok. Iğdır, Türkiye’nin en ücra köşesi, en sonu, hiçbir geliri yok. Tarım yok olmuş, hayvancılık yok olmuş. Hiçbir şey yok, iş sahası yok, adam yakamıyor. Mecbur, çuval işi tezek alan var. Orada çuvala doldurmuşum tezeği, adam gelip çuvalla tezek alıyor. Çuvalı 25 lira. Bir tane tezek 4-3 lira. Kavak odunu 2,5 lira, kayısı odunu 4 lira, tonu 4 bin lira. 4 bin lira geliri olan vatandaş var mı Iğdır’da? Yok. Hepsi boş, avare. Hepsi kahvelerde oturuyor, bir çaya muhtaç. Gidip arkadaşının yanında oturuyor, ‘Bana bir çay ısmarlar mısın’ diyor. Adamın 2,5 lira çay parası verecek gücü yok. Bu adam evine nasıl yiyecek götürsün, bu adam evine 4 liraya ekmek alıp nasıl götürsün?

"BURAYA SAHİP ÇIKMAZSANIZ BURADAN GÖÇLER BAŞLAYACAKTIR"

Vatandaş tezeğe bayılıyor. Kömür alamıyor, vatandaşa tezeği bazen çuval işi hediye olarak veriyoruz. Adam gelip diyor, ‘İmkanım, gücüm yok’ diyor. Ne yapalım. Vatandaşın imkanı, gücü yok. Pahalılık var, kıyamet kopuyor. Adam evine sebze meyve alamıyor. Adam evine kuru bakliyat alamıyor. Adam evine et alamıyor. Tavuk eti olmuş 55 lira, koyun eti 150 lira, sığır eti 180 lira. Bu vatandaş neyle geçinsin, ne yapsın? Kimsede ‘dur’ demiyor. Memleketin sahibi yoktur. Benim isteğim Sayın Cumhurbaşkanımdan; lütfen vatandaşa el at, vatandaşa yardımcı ol. Orada oturmuşsunuz, kendiniz rahat yaşıyorsunuz. Siz ve muhalefette olan partilerdeki insanlarda. Ankara’nın göbeğinde oturup keyfediyorsunuz. Ama vatandaş aç mıdır, çıplak mıdır, kışı nasıl geçiriyor; bir zahmet buralara da el atın. Bakın, vatandaş ne yapıyor? Memleket Ankara, İstanbul, İzmir değil ki. Doğudaki insanlar ne şartlarda yaşıyor? Boralan Sınır Kapısı; kapalı vatandaş oraya gidemiyor Doğubayazıt’a da geçemiyor. Bir sınırdan geçmek 150 liradır. Pasaportu ettiniz 3 bin 200 lira, vatandaşı açlığa mahkum ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen bir el atın. Iğdır, kıymet kadiri bilinecek bir yerdir. Iğdır, üç ülkeye sınır bir ildir. Türkiye’nin göz bebeğidir. Buraya sahip çıkmazsanız buradan göç başlayacaktır. Millet açlıktan kırılacaktır. Millet soygunculuk yapacak. Millet tefecilik yapacaktır, vurgun yapacaktır. Millet birbirini kıracaktır. Açlık kadar dünyada kötü şey yoktur. Açlıkla vatandaşı imtihana çekmeyin lütfen. Üç ülkeye sınır Iğdır’da vatandaş koyun kermesi yakıyor, yazık değil mi bu vatandaşa? Geçen yıl bir römork tezek 250 liraydı, şimdi bin 500 lira; bunu alamıyor. Geçen yıl bir tanesi 20 kuruştu, şimdi 4 lira üç lira.

Ben, 38 yıldır bu işi yapıyorum. 2021-2022 yılı kadar kötü bir yıl yaşamadık. Eskiden herkes bir kamyon kömür getiriyordu, şimdi 5 arkadaş bir araya gelip bir kamyon kömür ancak getiriyoruz ve satamıyoruz. Dolarla alıyoruz, dolar yükseldi mi zam koyuyoruz.”

“MECBUR TEZEKLE ISINMAK ZORUNDAYIZ”

Tezek almaya gelen bir vatandaş ise “Tezek almaya geldim. Kömür, doğal gaz pahalıdır; gücümüz yetmiyor. Mecbur tezekle ısınmak zorundayız. Başka çaremiz kalmadı, hayat pahalılığı başını alıp gitti. Her şey pahalı. Emekli adamız, maaşımız yetmiyor. Çaresiz tezek alıyoruz. Tezek de onlara ayak uyduruyor. Yine de tezek uygundur” dedi.

Kaynak: ANKA