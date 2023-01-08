Polis uygulama noktasında yakalanan alkollü sürücü: "Bu kadar heyecan yapmaya gerek yok"

Bursa’da alkollü sürücüler, polis uygulama noktasına takılan sürücü 2.96 promil alkollü çıktı. Sürücünün savunması dikkat çekti.

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Polis uygulama noktasında yakalanan alkollü sürücü: "Bu kadar heyecan yapmaya gerek yok"

Bursa’da alkollü sürücüler, polis uygulama noktasından kaçamadı. 2.96 promil alkollü çıkan bir sürücü, "Bu kadar heyecan yapmaya gerek yok" diyerek polis memurlarına çıkıştı.

Bursa'da Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küplüpınar Mahallesi’nde uygulaması noktası kuran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araçları durdurarak sürücülerin önce alkol testini, ardından aracın sorgulamasını yaptı.

Denetimlerde alkollü ve aracının eksiği olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Bir hafif ticari aracı durduran ekiplerin yaptığı alkol testinde sürücü 2.96 promil alkollü çıktı. Sürücü aracının bağlanmaması için bir süre polisi ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sürücü "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçunu işlediği için polis merkezi ekibi uygulama noktasına çağırıldı. Sürücü, olay yerine gelen polislere "Bu kadar heyecan yapmaya gerek yok" diyerek çıkıştı.

Uygulama noktasında diğer bir sürücü ise 1.56 promil alkollü çıktı. Sürücü evinin uygulama noktasına yaklaşık 100 metre uzaklıkta olduğunu söyleyerek, aracının bağlanmaması için polisleri ikna etmeye çalıştı. Olay yerinde çekim yapan gazeteciye ise sürücü, "Arabaya binmesem olurdu aslında, yapacak bir şey yok. Ben bir de şehit ailesiyim, diyecek bir şeyim yok. Yüzde yüz haklısınız" dedi.

Her iki sürücüye de alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL ceza yazıldı.

 

Kaynak: İHA

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