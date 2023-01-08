Çocuk istismarı şüphelisinden pes dedirten sözler: "Erkek sözü bir daha yapmayacağım"

Olay, geçen çarşamba Fatih'te yaşandı. İddiaya göre, 48 yaşındaki A.Y., 17 yaşındaki H.A.T.'ye yaklaşarak cinsel istismarda bulundu.

H.A.T.'nin çığlık atması üzerine yoldan geçen otomobil ve motosiklet sürücüsü şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Sürücülerin kendisine doğru geldiğini gören şüpheli, kaçmaya başladı. Çevredekilerin de katılımıyla yakalanan A.Y., yere yatırılıp darbedildi. A.Y., aldığı tekme ve yumruklarla yaralandı. Şüpheli polis ekiplerine teslim edildi. Cinsel istismara maruz bırakılan çocuk şüpheliden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli A.Y., adliyeye sevk edildi. A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çevredekiler tarafından darbedilen A.Y., "Bir daha yapmayacağım, erkek sözü bir daha yapmayacağım" dedi.

Şüpheliyi yakalayanlardan Salih Özdemir, "Kadınların çığlığını duyduk, geldik ve yakaladık. İş yerimiz burası olduğu için müdahale ettik. Daha önce buralarda görmedik, tanımıyoruz" diye konuştu.