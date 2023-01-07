Pervin Buldan: HDP kendi adayını çıkaracak, en kısa sürede paylaşacağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını ifade etti.

Son Güncelleme:
Pervin Buldan: HDP kendi adayını çıkaracak, en kısa sürede paylaşacağız

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars İl Örgütü’nün 4’üncü Olağan Kongresi, kentteki bir düğün salonunda gerçekleşti. Kongrenin gerçekleştiği salona; “Umut ve cesaret ile örgütlenelim faşizmi yenelim” ve “Halkımıza sözümüz var çözüm bizde” pankartları asıldı. Kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, parti milletvekilleri, PM üyeleri, Yeşil Sol Parti, EMEP, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye İşçi Partisi, 78’liler Derneği’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. 

Saygı duruşu ve raporların okunmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AYM’nin partilerinin hesaplarına bloke koyma kararını ve güncel gelişmeleri değerlendirdi. 

‘KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ’

Mezopotamya Haber Ajansı'nın aktardığına göre, cumhurbaşkanı adayı ile ilgili konuşan Buldan: "Şimdi herkesin dört gözle beklediği cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesi. Biz HDP olarak en kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. HDP kendi adayını çıkaracak kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok.

Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şuan ki kararı kendi adayıyla seçimlere girmektir. Türkiye’nin tüm demokrasi güçleriyle birlikte emek ve özgürlük ittifakıyla birlikte kadınların, gençlerin onayıyla bu ülkede bütün kesimlerin önerilerini, görüşlerini alarak kendi adayını en kısa zamanda açıklamanın hazırlıklarını yaptığımızı belirtmek istiyorum. Hiç kimse HDP’yi A ya da B partisine bağlamasın. HDP, Türkiye’de bir iradedir, büyük bir güçtür ve bu irade de güce bağlı olarak seçimlerde büyük bir oy oranıyla çıkmayı hedefleyen bir siyasi partidir." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Erdoğan seçim için tarih verdi: 'O güne kadar durmak yok' Siyaset 07 Ocak 2023 14:08
Murat Gezici'nin '2,5 milyon genç oy kullanamayacak' sözleri ortalığı karıştırdı: Gerçek başka çıktı Siyaset 07 Ocak 2023 14:02
MHP'den üstü kapalı 'Sinan Ateş' açıklaması Siyaset 07 Ocak 2023 13:42
HDP'den Altılı Masa'ya adaylık çıkışı Siyaset 07 Ocak 2023 12:04
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca memura gece yarısı kötü haber Resmi Gazete'de yayımlandı: Milyonlarca memura gece yarısı kötü haber
2023'ün ilk anketi paylaşıldı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkacak tablo! 2023'ün ilk anketi paylaşıldı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkacak tablo!
Milyonları ayaklandıracak EYT iddiası: 'Herkesin emekli olmamasının planları yapılıyor' Milyonları ayaklandıracak EYT iddiası: 'Herkesin emekli olmamasının planları yapılıyor'
Son iki yılı bilmişti: 'Mucize gerçekleşecek' dedi, şampiyonu açıkladı Son iki yılı bilmişti: 'Mucize gerçekleşecek' dedi, şampiyonu açıkladı
Evinde ölü bulunan MHP'li Gizem Memioğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı! Evinde ölü bulunan MHP'li Gizem Memioğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı!