Erdoğan seçim için tarih verdi: 'O güne kadar durmak yok'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde Antalya Toplu Açılış Töreni'nde "Önümüzde 5 ay var diyerek seçim tarihini işaret etti.

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Erdoğan seçim için tarih verdi: 'O güne kadar durmak yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde Antalya Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 

"Antalya'yla hasret gidermeye geldik. Sel felaketine maruz kalan Kumluca, Finike ve Demre ilçesindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaraları saracak adımları süratle attık. Bakan arkadaşlarım, gerek Soylu, Kirişci anında bölgeye ulaştılar. Orada hemen AFAD, Kızılay'la orada devletin varlığını ifade ettiler. Kardeşlerimizi felaketin içinde yalnız bırakmadık. Niye biz devletiz. Kumluca'da 1000'in üzerine, Finike'de 226 Demre'de 7 haneye eşya desteği verdik.

Zarar gören 1615 araç için de sahiplerine maddi yardım yaptık. Sel felaketinde zarar gören 11755 dekar tarım alanı için 2769 çiftçimize 40 milyon liraya yakın nakdi yardım ödemesinde bulunduk.

Bu yıl yatırımların inşasına geçiyoruz. Antalya'nın doğu ilçelerinde yangında zarar gören evlerin anahtarlarını teslim ediyoruz. 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet, 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı 4,3 milyar lira bedelle hayata geçiriyoruz. Yanan bölgelerimizde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. 143 bin kilo tohumu toprakla buluşturuyoruz."

"5 AY BOYUNCA DURMAK YOK"

Erdoğan, "Turizm şehri Antalya'da atık su tesislerini belediyelerin yapması gerektiği halde biz yapıyoruz. 5 ay boyunca durmak yok. Çalışacağız. Siz de sandkları gümbür gümbür sallayacaksınız. Bu yıl 7 yeni plajı da vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz." sözlerinin ardından 5 ay sonra çalışmalarının sonucunu sandıkta alacaklarını iletti. 

AA

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