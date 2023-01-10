Sosyal medyada gündem oldu: Erdoğan sinirlendi, korumasına oyuncakla vurdu
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyada yayılan bir videosu olay yarattı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gezisi sırasında çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan’ın otobüsten oyuncak dağıttığı sırada yaşananlar dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir an sinirlerine hakim olamadığı ve korumasına elindeki oyuncak kutusuyla vurduğu görüldü.
Erdoğan’ın korumasına vurduğu anlar “Başkan çok gergin” mesajıyla paylaşıldı.
DAHA ÖNCE DE BİR ÇOCUĞUN KAFASINA VURMUŞTU
Rize’de Salarha Tüneli açılışı için çocuklarla poz veren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklardan biriyle konuşmak için kafasına vurduğu an sosyal medyada gündem olmuştu.
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