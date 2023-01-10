Deniz Baykal'ın oğlu: Babamın CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği tam

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, babası ile ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği buluşmayla ilgili olarak Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a bir mektup gönderdi.

Görüşmenin çok olumlu geçtiğini ve babasının "Seçim sürecinde ben de görev almak istiyorum" dediğini belirten Baykal, şunları kaydetti:

"Ayrıca Kemal Bey ayrılırken mutlaka iade-i ziyarette bulunma arzusunu da belirtti. Bazı eski CHP’liler, AKP’nin himayesinde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu karalama kampanyası yürütüyorlar. Bu kendi tercihleridir. Ancak bunu son derece yakışıksız bir şekilde Deniz Baykal üzerinden yapma gayretini bıraksınlar artık. Deniz Baykal’ın CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na desteği tamdır."

ABLASI CHP'Yİ HEDEF ALARAK İSTİFA ETMİŞTİ

Deniz Baykal'ın bir diğer çocuğu Aslı Baykal ise ağır eleştirilerde bulunarak CHP'den istifa etmişti.

İlk fırsatta iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi'ye söyleşi veren Baykal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'övgü' olarak nitelenebilecek ifadeler kullanmış; CHP'yi ve altılı masada birlikte çalıştığı İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ni hedef almıştı.

ATAÇ BAYKAL: UYDURMA HABERE AÇIKLIK GETİRMEK İSTİYORUM

Ataç Baykal'ın kaleme aldığı ve Ahmet Hakan'ın köşesinde yayınladığı mektubun tamamı şöyle:

"Ahmet Bey merhabalar.

Ben Ataç Baykal.

Babam Deniz Baykal ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyle ilgili gazetenizde malum nedenlerle yazılan uydurma bir habere açıklık getirmek için yazıyorum size.

'BABAMIN YAPMAYI ÖZELLİKLE İSTEDİĞİ BİR GÖRÜŞMEYDİ'

Kemal Bey’in ziyaretine Levent Gök ile birlikte ben de aracılık ettim çünkü babamın yapmayı özellikle istediği bir görüşmeydi.

Fotoğraf çekilmesini sadece ben talep ettim ve bunun için de elbette babama sorarak onayını aldım, aksi düşünülemez zaten. Benden önce kimsenin fotoğraf çekelim diye bir talebi olmadı.

Son derece sıcak ve neşeli geçen bir görüşmede fotoğraf çekilmesine karşı çıkılması için nasıl bir gerekçe olabilir ki zaten. Babamın yüz ifadesi rahatsızlığı nedeniyle sürekli ciddi, hatta sert. Fotoğraf çekildiği anda da önündeki Acıbadem kurabiyesine odaklanmış.

Birkaç fotoğraf çektim. Kemal Bey’in yanında oturan annemin de onayıyla bu fotoğraf basın için seçildi. Sizin de tespit ettiğiniz gibi çok olumlu ve babamı da çok mutlu eden bir görüşme oldu. Kendi ifadesiyle, ‘seçim sürecinde ben de görev almak istiyorum’ dedi.

'DENİZ BAYKAL'IN CHP VE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİ TAM'

Ayrıca Kemal Bey ayrılırken mutlaka iade-i ziyarette bulunma arzusunu da belirtti. Bazı eski CHP’liler, AKP’nin himayesinde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu karalama kampanyası yürütüyorlar. Bu kendi tercihleridir.

Ancak bunu son derece yakışıksız bir şekilde Deniz Baykal üzerinden yapma gayretini bıraksınlar artık. Deniz Baykal’ın CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na desteği tamdır.

Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum:

Deniz Baykal’ın kendisi veya ailesinden herhangi biri için Kemal Kılıçdaroğlu’ndan milletvekilliği talebinde bulunması akıl, mantık ve sağduyu ötesi bir iddiadır. Böyle bir iddiayı ortaya atan ya kötü niyetle yalan yazmaktadır ya da bunamıştır.

Teşekkürlerimle."

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