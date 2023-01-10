Kulis: HDP'nin cumhurbaşkanı adayı için iki isim öne çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı.

İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.

Altılı Masa kanadında ise başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok isim öne çıksa da, henüz resmi olarak açıklanmış bir aday yok.

Yüzde 12-13 oranında oy alması beklenen ve 'kilit parti' konumunda bulunan HDP de geçtiğimiz günlerde 'kendi adaylarıyla yola devam edeceklerini' duyurdu; yine de 'ortak aday' konusuna kapıyı kapatmadı.

Peki HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimlerin adı öne çıkıyor?

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimi Rıza Türmen'in isimleri üzerinde durulduğunu söyledi.

HDP NEDEN BİR GÜNDE TAVIR DEĞİŞTİRDİ?

HDP’nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada 'ortak cumhurbaşkanı adayına' yakın olduğunu ilan etmişti.

Bu gelişmenin üzerinden 24 saat bile geçmeden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarını çıkaracaklarını söylemişti.

Saymaz, "HDP neden bir gün sonra tavır değiştirdi?" sorusuna da yanıt aradı:

"(...) Tabanda öfke yaratan iki gelişmeden söz ediliyor.

Bir: Altılı Masa’da bakanlık paylaşımları ve İçişleri Bakanlığı’nın İyi Parti’ye kalma ihtimali.

İki: Ahmet Davutoğlu’nun kurulacak hükümette etkin bir rol alacağını belirtmesi.

Bir HDP’li şunları söylüyor:

'Hesaplaşma ve yüzleşme süreçleri nasıl çalışacak? Adamların kerameti kendinden menkul, HDP’nin yüzde 15’ini alacak, üstüne diyecek ki, ‘O mevzuyu araştırmazsınız.’ Böyle bir şey olabilir mi? Neden İçişleri Bakanlığı’na İyi Partililerden başka adı geçen yok. Bir sosyal demokrat niçin İçişleri Bakanı olamıyor?'

(...)"

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