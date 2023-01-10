İmamoğlu'nun cezası bozulmazsa ne olacak?

Yargılama sürecinde "ahmak" sözünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik kullandığını net bir şekilde ortaya koyan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılması tartışılmaya devam ediyor.

Peki istinaf ve Yargıtay, mahkemenin bu kararını onarsa ne olacak?

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, konuyu infaz savcısına sordu; şu yanıtı aldığını paylaştı:

"İmamoğlu'nun cezası üç yıldan az olduğu için açık ceza infaz kurumuna teslim olması gerekecek. Denetimli serbestlikten üç yıl faydalanabileceğinden hemen verilebilecek 'iyi hal kararıyla' girdiği cezaevinden infaz hakimliğinin kararıyla derhal serbest bırakılabilir. Ayrıca Covid-19 izinleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar sürebileceğinden bu tarihten önce açık ceza infaz kurumuna girdiğinde yine denetimli serbestlik kararı bile beklenmeden Covid-19 izniyle ceza infaz kurumundan serbest bırakılır."

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