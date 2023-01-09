Demirtaş'tan Altılı Masa'ya eleştiri: Tarikat partileriyle görüşülüyor, HDP ile görüşülmüyor

Edirne Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamada bulundu.

Halk TV'den Sözüm Var programının moderatörü Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.

Demirtaş, Altılı Masa'yı eleştirerek AYM'nin HDP'nin hazine yardımına bloke konulmasına dair son bildirgedeki tek bir cümleyle bile yer verilmediğinin altını çizdi.

Demirtaş, ortak adaydan kaçanın Altılı Masa olduğunu söyleyerek "TBMM'nin üçüncü büyük partisiyle konuşmaktan çekinen veya buna tenezzül bile etmeyen bir muhalefet, Türkiye'ye nasıl demokrasi getirebilir ki? Bence sorun budur ve çözümü de bellidir" dedi.

Payzın'ın soruları ve Demirtaş'ın yanıtları şöyle:

"Emek ve Özgürlük İttifakının aday çıkarması, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura bırakır." şeklinde bir görüş var. Bu durumda risk büyüyor muhalefet için. Aday çıkarmak çok tehlikeli bir strateji değil mi?

Soruyu biraz da empati yapmak açısından şöyle soralım:

Emek Özgürlük İttifakı kendi adayını açıklama kararı almışken Altılı Masanın ayrı aday çıkarması seçimi ikinci tura bırakmaz mı? Acaba Altılı Masa, Emek Özgürlük İttifakının adayını destekleme kararı alsa ve kendi adayını çıkarmasa bu risk ortadan kalkmaz mı? Sadece empati yapılsın diye soruyorum bu soruları, yoksa resmi bir öneri amacıyla değil.

HDP bir buçuk yıldır belki de yüzden fazla kez Altılı Masaya çağrı yaptı. “Gelin konuşalım, tartışalım, ilkeler üzerinde anlaşalım” dedi. Peki Altılı Masadan bu çağrılara tek bir resmi yanıt geldi mi? Maalesef hayır.

Altılı Masanın son toplantısının sonuç bildirgesinde HDP hakkında hazine yardımına bloke konulması kararına dair tek cümle yer aldı mı? Ne yazık ki hayır.

Altılı Masa bileşenleri çeşitli partilerle, küçük tarikatın partisiyle bile resmi görüşmeler yapabiliyor ama iş HDP'ye gelince üç maymunu oynuyorlar. Bu yaklaşım tabanımızda, bizde ötekileştirme, hakaret gibi algılanıyor haklı olarak.

HDP ortak adaydan kaçmadı, ki halen de kaçmıyor. Ortak adaydan kaçan, kaçınan Altılı Masadır. TBMM'nin üçüncü büyük partisiyle konuşmaktan çekinen veya buna tenezzül bile etmeyen bir muhalefet, Türkiye'ye nasıl demokrasi getirebilir ki? Bence sorun budur ve çözümü de bellidir.

HDP'nin talebi atla deve değil, demokrasi ve barış istiyor HDP.

Ben buradan Altılı Masanın tüm liderlerine çağrı yapıyorum: Hukuksuz bir şekilde kapatma tehdidiyle karşı karşıya olan HDP'yi ziyaret etmeli, demokrasi adına dayanışmanızı sunmaktan çekinmemelisiniz. HDP Genel Merkezi tüm misafirlerini saygıyla, büyük bir misafirperverlikle karşılayacaktır. İşte sadece bu bile diyalog, müzakere iş birliği için bir zemin yaratabilir.

Zaten HDP yetkilileri tüm açıklamalarında, kapılarının açık olduğunu belirtiyorlar. Birileri gelip de o kapıdan girmeyecekse HDP ne yapsın? Kapıyı söküp Altılı Masaya mı götürsün?

Aday siz misiniz ya da kim?

Aday tartışmaları tüm yetkili kurullarımızda halen sürüyor. Adayın kim olacağına, bu tartışmalar sonucunda karar verilecek.

Adayımız, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak diyeyim ben de. Herkes öyle söylüyor, bizim neyimiz eksik ki?

"Sizin oy eksiğiniz var" diyebilirsiniz, haklısınız. Ama bu eksiklik şu anda tüm adaylar için geçerli. HDP bu nedenle ortak aday için müzakere ve iş birliği istiyor zaten.