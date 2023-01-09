HDP'li Garo Paylan: Akşener ve Yavaş ismini asla destekleme şansımız yok

HDP'li Garo Paylan, "Meral Akşener veya Mansur Yavaş ismini asla destekleme şansımız yok" dedi.

HDP'li Garo Paylan: Akşener ve Yavaş ismini asla destekleme şansımız yok

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, katıldığı youtube kanalında partilerinin aday olacak isimlerle ilgili görüşlerini belirtti.

Paylan açıklamasında, "Meral Akşener veya Mansur Yavaş ismini asla destekleme şansımız yok" dedi.

Mengü'nün "Meral Akşener konusunda uzlaşabilir misiniz? Altılı masa ile" sorusuna şöyle cevap verdi;

"O konuda tutumumuz net, yani açıkladı MYK'mız. Meral Akşener veya Mansur Yavaş ismini asla destekleme şansımız yok"

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