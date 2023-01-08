Buğra Kavuncu: İmamoğlu hiçbir zaman yalnız olmayacak

Haliç Kongre Merkezi'nde İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi düzenlendi.

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Buğra Kavuncu: İmamoğlu hiçbir zaman yalnız olmayacak

Mevcut İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve kongrenin tek adayı Coşkun Yıldırım sahneye beraber çıktılar. Kongrede aday olmayan Kavuncu, yaptığı açıklamada, "İmamoğlu hiçbir zaman yalnız olmayacak. Desteğimiz dün olduğu gibi, bugün de devam edecek." dedi. 

 Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi'nde konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İmamoğlu hiçbir zaman yalnız olmayacak. Desteğimiz dün olduğu gibi, bugün de devam edecek. Dünya değişirken bu dijitalleşme sürecine ayak uydurma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Teşkilatlarımıza daha hızlı ulaşabileceğimiz bir projeyi çalıştık. En yakın zamanda hayata geçireceğiz. O sene bu sene. Türkiye'nin şaha kalkacağı sene. Bu bizlere nasip olacak. 

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