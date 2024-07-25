MHP'li Yönter'den Dikkat Çeken Paylaşım: Bahçeli'nin Eski Tweetini Paylaştı
AKP’nin sokak hayvanlarına karşı önerdiği kanun teklifi komisyondan geçmesinin ardından MHP kanadından dikkat çeken bir paylaşım geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 2018 yılında paylaştığı hayvan katliamını eleştiren tweet’ini yeniden paylaştı.
AKP'nin sokak hayvanlarına uyutma adı altında "ötanazi" uygulanmasını öngören 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
Söz konusu kanun teklifine toplumun bir kesiminden tepkiler sürerken MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Yönter, X hesabında Bahçeli'nin 2018 yılında "Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur." ifadelerini içeren paylaşımını tekrar yayınladı.
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