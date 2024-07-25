Erdoğan'dan 'Tanju Özcan'ın 'Bastığın Yerde Ot Bitmiyor' Sözüne 250 Bin TL'lik Dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine “Bastığın yerde ot bitmiyor” diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a 250 bin TL’lik tazminat davası açtı.

CHP’li belediye başkanı Tanju Özcan, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024’te Hollanda ile oynadığı çeyrek final maçından 2-1 ayrılmasının ardından, karşılaşmayı tribünden izleyen Erdoğan için “Bastığın yerde ot bitmiyor” demişti.

Erdoğan, bu sözler üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a 250 bin TL tazminat istemiyle dava açtı. Hakkında dava açıldığını duyuran Özcan, şunları söyledi:

“Beyefendi 250 bin TL tazminat istemiyle dava açmış! Bu ülkenin cumhurbaşkanı tazminat alayım diye X paylaşımları takip eder olmuş!”

Kaynak: Gerçek Gündem