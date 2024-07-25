Erdoğan'dan 'Tanju Özcan'ın 'Bastığın Yerde Ot Bitmiyor' Sözüne 250 Bin TL'lik Dava

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Bastığın yerde ot bitmiyor” sözlerini kullandığı için hakkında 250 bin TL'lik tazminat davası açıldığını söyledi.

Son Güncelleme:
Erdoğan'dan 'Tanju Özcan'ın 'Bastığın Yerde Ot Bitmiyor' Sözüne 250 Bin TL'lik Dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine “Bastığın yerde ot bitmiyor” diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a 250 bin TL’lik tazminat davası açtı.

CHP’li belediye başkanı Tanju Özcan, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024’te Hollanda ile oynadığı çeyrek final maçından 2-1 ayrılmasının ardından, karşılaşmayı tribünden izleyen Erdoğan için “Bastığın yerde ot bitmiyor” demişti.

Erdoğan, bu sözler üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a 250 bin TL tazminat istemiyle dava açtı. Hakkında dava açıldığını duyuran Özcan, şunları söyledi:

“Beyefendi 250 bin TL tazminat istemiyle dava açmış! Bu ülkenin cumhurbaşkanı tazminat alayım diye X paylaşımları takip eder olmuş!”

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Tanju Özcan Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Kızıl Goncalar Dizisinin Yayın Tarihi Değiştirildi! Seyircilere Kötü Haber Kızıl Goncalar Dizisinin Yayın Tarihi Değiştirildi! Seyircilere Kötü Haber
Dört Gün Boyunca Meclis'e Ziyaretçi Alınmayacak Dört Gün Boyunca Meclis'e Ziyaretçi Alınmayacak
Düzenleme Başladı! Yapmayan Birçok Kişi Havalimanında Uçağa Alınmayabilir Düzenleme Başladı! Yapmayan Birçok Kişi Havalimanında Uçağa Alınmayabilir
Erdoğan İBB’yi Milyar Dolarlık Borçla Devretmiş! Erdoğan İBB’yi Milyar Dolarlık Borçla Devretmiş!
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'den Milyarlarca Liralık Yatırım: O Hastanelerin Hepsini Satın Aldı Koç Holding'den Milyarlarca Liralık Yatırım: O Hastanelerin Hepsini Satın Aldı
İstanbul İçin Bir Uyarı da AKOM'dan: Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek! Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek!
Sektör Temsilcilerinden İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı: 1 Eylül'de İşler Değişecek! İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı
Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız! Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız!
Erdoğan Tehdit Etmişti: Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı