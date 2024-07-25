Dört Gün Boyunca Meclis'e Ziyaretçi Alınmayacak

TBMM'de çalışmaların devam etmesi nedeniyle, 26-29 Temmuz döneminde görevliler dışında Meclis'e ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacak.

Son Güncelleme:
Dört Gün Boyunca Meclis'e Ziyaretçi Alınmayacak

TBMM Genel Sekreterliğinden milletvekillerine gönderilen duyuruda, TBMM Genel Kurulunun alınan karar gereğince 26-29 Temmuz'da çalışmalarını sürdüreceği hatırlatıldı.

Duyuruda, gündemin yoğunluğu sebebiyle milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için 26 Temmuz Cuma, 27 Temmuz Cumartesi, 28 Temmuz Pazar ve 29 Temmuz Pazartesi günü TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Tarık Balyalı, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Olarak Atandı Tarık Balyalı'ya CHP'de Yeni Görev
İstanbul'un Yanı Başında : Birçok Kişinin Henüz Ziyaret Etmediği Sakin Şehir... İstanbul'un Yanı Başında : Birçok Kişinin Henüz Ziyaret Etmediği Sakin Şehir...
Düzenleme Başladı! Yapmayan Birçok Kişi Havalimanında Uçağa Alınmayabilir Düzenleme Başladı! Yapmayan Birçok Kişi Havalimanında Uçağa Alınmayabilir
AKP ‘Borç’ Tahsilinde! Bakan Işıkhan 5 Belediyeyi Açıkladı AKP ‘Borç’ Tahsilinde! Bakan 5 Belediyeyi Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul İçin Bir Uyarı da AKOM'dan: Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek! Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek!
Sektör Temsilcilerinden İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı: 1 Eylül'de İşler Değişecek! İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı
Erdoğan Tehdit Etmişti: Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı
İstanbul'da Toplu Ulaşıma Büyük Zam İstanbul'da Toplu Ulaşıma Büyük Zam
Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız! Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız!