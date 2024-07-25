Erdoğan İBB’yi Milyar Dolarlık Borçla Devretmiş!

CHP'li belediyeleri "borç tahsilatı" yapmakla tehdit eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İBB’yi yönettiği dönemde geriye 1.5 milyar dolar borç bıraktığı ortaya çıktı. Söz konusu borcu, İBB'nin Erdoğan'dan sonraki başkanı Ali Müfit Gürtuna açıkladı.

Son Güncelleme:
Erdoğan İBB’yi Milyar Dolarlık Borçla Devretmiş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'ye “Belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarını ödesin. Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu borçların tahsiline başlayacak" sözleriyle seslendi. Cumhurbaşkanı'nın "haciz" tehdidi gündem olurken, 1998 yılında Erdoğan’ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) devralan Ali Müfit Gürtuna, tele1.com.tr'ye çarpıcı açıklamalar yaptı.

Erdoğan İBB’yi Milyar Dolarlık Borçla Devretmiş! - Resim : 1
Ali Müfit Gürtuna

'ÖNCEKİLER BÜYÜK BORÇLAR BIRAKIYOR'

İBB’yi 1.5 milyar dolar borçla devraldığını söyleyen Gürtuna, şöyle konuştu:

“İBB’yi 1.5 milyar dolar borçla devraldım. Sıfır borçla devrettim. Ama ne yazık ki bizden sonra çok aşırı bir borçlanma tekrar başladı. Bütçenin belli bir oranından fazlasını bu belediyeler borçlanamamalı. Belediye meclisinde çoğunluğu sağlayan inanılmaz bir şekilde borçlanıyor. Kendinden sonra gelene çok büyük borçlarla belediyeleri devrediyorlar. Yeni gelenler de çalışamaz hale geliyor.”

Erdoğan Tehdit Etmişti: Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri AçıkladıErdoğan Tehdit Etmişti: Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri AçıkladıSiyaset
Erdoğan Tehdit Etti, Bakanlık Harekete Geçti: CHP'li Belediyelere Borç KıskacıErdoğan Tehdit Etti, Bakanlık Harekete Geçti: CHP'li Belediyelere Borç KıskacıEkonomi
Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan CHP
Son Güncelleme:
AKP ‘Borç’ Tahsilinde! Bakan Işıkhan 5 Belediyeyi Açıkladı Bakan Işıkhan 5 Belediyeyi Açıkladı
Dört Gün Boyunca Meclis'e Ziyaretçi Alınmayacak Dört Gün Boyunca Meclis'e Ziyaretçi Alınmayacak
Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş Yunan Aşçılar Yaprak Sarmayı Böyle Hazırlıyorlar : Sarmada Kararma Olmuyormuş
Doğuştan Saf 3 Burç : Bu Burçlar İyi Niyetleriyle Ön Plana Çıkıyorlar Doğuştan Saf 3 Burç : Bu Burçlar İyi Niyetleriyle Ön Plana Çıkıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'den Milyarlarca Liralık Yatırım: O Hastanelerin Hepsini Satın Aldı Koç Holding'den Milyarlarca Liralık Yatırım: O Hastanelerin Hepsini Satın Aldı
İstanbul İçin Bir Uyarı da AKOM'dan: Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek! Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek!
Sektör Temsilcilerinden İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı: 1 Eylül'de İşler Değişecek! İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı
Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız! Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız!
Erdoğan Tehdit Etmişti: Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı