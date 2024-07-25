Erdoğan İBB’yi Milyar Dolarlık Borçla Devretmiş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'ye “Belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarını ödesin. Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu borçların tahsiline başlayacak" sözleriyle seslendi. Cumhurbaşkanı'nın "haciz" tehdidi gündem olurken, 1998 yılında Erdoğan’ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) devralan Ali Müfit Gürtuna, tele1.com.tr'ye çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ali Müfit Gürtuna

'ÖNCEKİLER BÜYÜK BORÇLAR BIRAKIYOR'

İBB’yi 1.5 milyar dolar borçla devraldığını söyleyen Gürtuna, şöyle konuştu:

“İBB’yi 1.5 milyar dolar borçla devraldım. Sıfır borçla devrettim. Ama ne yazık ki bizden sonra çok aşırı bir borçlanma tekrar başladı. Bütçenin belli bir oranından fazlasını bu belediyeler borçlanamamalı. Belediye meclisinde çoğunluğu sağlayan inanılmaz bir şekilde borçlanıyor. Kendinden sonra gelene çok büyük borçlarla belediyeleri devrediyorlar. Yeni gelenler de çalışamaz hale geliyor.”