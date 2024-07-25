Erdoğan Tehdit Etti, Bakanlık Harekete Geçti: CHP'li Belediyelere Borç Kıskacı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik, "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın “Bakanlığımız borçların tahlisine başlayacak” açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Işıkhan, tüm belediyelere, toplamda 96 milyar liralık borç için bildirim gittiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan konuya ilişkin açıklamasında, SGK'ya toplam prim borcunun 96 milyar liraya ulaştığını açıklayarak, "Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'EN ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞI SİGORTA PRİMLERİ'

Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) en önemli gelir kaynağının sigorta primleri olduğunu belirttiği açıklamasında, şunları kaydetti:

"31 Mart yerel seçimlerinden önce SGK'ye prim borçları biriken belediyelerin olduğuna dikkati çekmiş ve belediyelerin borçlarını ödemesi için bir çağrı yapmıştık. Bunu sözde bırakmadık, SGK aracılığıyla tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. Bazı belediyeler bu çağrılarımızı dikkate alıp borçlarını ödeme iradesi gösterdi. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak bunca uyarıya rağmen hala harekete geçmemiş olan belediyelerin sayısı da ne yazık ki oldukça fazla."

‘BORCUN YÜZDE 80’İ BELEDİYELERE AİT’

Alacakların kanuna uygun şekilde tahsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Işıkhan, "Elbette bu bizim tercih ettiğimiz bir yol değil, ancak ilgili belediyelerin prim borçları artmış durumda ve her geçen gün de bu borçlar büyümekte. Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor. Bugün itibarıyla belediyelerin prim borçları toplam 96 milyar liraya ulaşmış durumda ve bu borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine aittir. Esasında bu milli bir kaynaktır. Vatandaşımızın çalışarak, üreterek, alnının teriyle bütçeye kazandırmış olduğu doğal bir gelir kaynağıdır. Ve yine vatandaşlarımızın yararına kullanılması gereken bir kaynaktır. Belediye çalışanlarının emeğinin karşılığı ve gelecek yatırımları olan sigorta primlerinin ödenmeyerek bu paraların başka kalemlere aktarılması asla doğru bir yaklaşım değildir” dedi.

ÖZEL'DEN 'HANGİ AKP'Lİ BELEDİYE BORCUNU ÖDEMİŞ?' ÇIKIŞI

Erdoğan’ın CHP’li belediyeler üzerinden yaptığı ‘borç tahsilatı’ açıklamasının ardından CHP lideri Özgür Özel’den de açıklama geldi. Özel açıklamasında, “Hangi AK Partili belediye bugüne kadar SGK borcunu ödemiş?" sorusunu sordu.

Özel açıklamasında, "Sayın Erdoğan, hangi AK Partili belediye SGK'ya borcunu ödemiş bir söylesin. Ellerinden aldığımız tüm belediyeler en az son beş yıl boyunca hiç borç ödememişler. Şimdi SGK'ya yatırılacak parayla AK Partili belediye zamanında hizmet yapacak, sonra onun SGK'ya ödemeyip kendisine kullandığı parayı bugün biz ödeyeceğiz. Millet zaten bu zihniyetten yıldığı için 412 belediyeyi bize verdi. Böyle bir çifte standart olur mu? Hangi AK Partili belediye bugüne kadar SGK borcunu ödemiş?" ifadelerini kullandı.

Özel açıklamasını şöyle devam ettirmişti:

"Diyor ki 'Belediyelerin alacaklarını parasından keseceğim.' Bu şu; belediyeleri hizmet yapamaz hale getirip, 'Efendim işte CHP belediyesi bu.' diye göstermeye çalışıyor. Bunlar ucuz oyunlar. O bunu yapsın, bizim hizmet edeceğimiz parayı, AK Partili belediyenin borcunu gelsin kessin ya da daha önceki SGK borçlarını kessin, hizmet etmeye engel olsun, ben de çıkayım meydan meydan Sayın Erdoğan'ın sırf kendi beceriksiz yönetimi değişecek diye korkusundan, CHP'lilerin yönetim yetkinliğini elinden almak için bu oyuna nasıl başvurduğunu anlatayım. Diyeyim ki 'Bu, enflasyonu düşüremiyor. Biz geliyoruz iktidara. Gelmeyelim diye belediyelerimizin elini kolunu bağlamaya, yoksullaştırmaya, maaş ödeyemez, çöp toplayamaz hale getirmeye çalışıyor.' Recep Tayyip Erdoğan şunu bilsin; kendi ellerimizle toplarız o çöpleri bütün CHP'liler... Yine de onun bu oyunlarına, şantajlarına teslim olmayız."

Milletin gün saydığını söyleyen Özel, "Birazcık seçim sonuçlarından akıllanıp vatandaşın istediklerini yerine getirmek yerine inatlaşıyor ve hizmet etmemizi engelliyor. Vatandaş bunları görür. İstanbul'da vatandaşın kararıyla seçilen Ekrem İmamoğlu'nun zorla mazbatasını elinden almak neyse, seçilmiş belediye başkanının parasına el koyup hizmet etmesine engel olmak da aynı şeydir. Geçen sefer YSK eliyle adli darbe yaptı. 'Osmanlı tokadı vuracağım.' dedi bize, demokrasi tokadını yedi. Şimdi mali darbe yapacak. Yeni bir demokrasi tokadı yer. Meydan meydan, sokak sokak anlatırım. Sakın böyle bir şeye kalkışmasın." ifadelerini kullandı.