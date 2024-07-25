Bir Serveti Kaybedeceklerdi: 1 Milyon 200 Bin TL'lik Altını Lokantada Unuttular!

Bolu'da şehirler arası yolculuk yapan aile, içerisinde 1 milyon 200 bin TL değerinde altın olan çocuk çantasını mola verip çorba içtikleri lokantada unuttu. Çantayı bulan çalışanlar polise haber verirken, yaklaşık 2 saat sonra Ankara’ya vardıklarında durumu fark eden aile, kente geri dönüp, altınlarını teslim aldı.

ALTINLARI POLİS EŞLİĞİNDE TESLİM ALDILAR

Malatya’ya gitmek için yola çıkan 4 kişilik aile, önceki gün sabah saatlerinde Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki bir lokantada mola verdi. Burada çorba içen aile, yola çıkarken yanlarında getirdikleri çocuk çantasını lokantada unuttu. Lokantada garson olarak çalışan üniversite öğrencisi Yusuf Eren (21) masanın kenarında ailenin unuttuğu çantayı fark etti. Eren ve mesai arkadaşlarının birlikte açtığı çantadaki poşetten çok sayıda altın çıktı. Eren’in haber verdiği iş yeri sahibi, polisi arayarak ihbarda bulundu. 2 saat sonra Ankara’ya ulaşan aile, çantalarının olmadığını fark edip polise haber verdi. Bolu’ya dönen aile, unuttukları 1 milyon 200 bin TL değerindeki altın olan çantayı, lokantaya gelerek polis eşliğinde teslim aldı.

Altınları görünce çok şaşırdıklarını belirten Yusuf Eren, “Sabah saat 08.00-09.00 civarıydı. 4 kişilik aile gelip çorbalarını içtiler. Uzun yoldan geldikleri için yol güzergahı üzerinde bizde yemek yediler. Yemeklerini yiyip gittiler, fakat çantalarını unuttular. Bir süre çantaya bakmadık gelirler diye. Sonra açıp baktığımızda içinde oyuncaklar vardı, bir de siyah poşet vardı. Belki özel eşyaları vardır diye bayan personelimize poşeti açmasını istedim. Poşetin içerisinden altınlar çıktı. Bunlar 1 milyon 200 bin TL değerindeydi. Gerçekten biz de çok şaşırdık. Patronumuzu aradık o da emniyet ekiplerine haber verdi. Aile, Malatya’ya gidiyordu Ankara’ya yaklaştıklarında bunu fark edip polisi aramışlar. Biz de polisi aramış olduğumuz için iki taraf da mağdur olmadı. Aile çok teşekkür etti. Öğle yemeklerini de bizim burada yiyerek öyle yollarına devam ettiler” diye konuştu.

Kaynak: DHA