CHP’den Erdoğan’ın ‘Belediye Borçları’ Çıkışına Sert Yanıt: 85 Milyonun Cumhurbaşkanı Olamadın

CHP’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye açıklamasına sert tepki geldi.

Erdoğan, AKP’nin TBMM Grup Toplantısı’nda, CHP’li belediyeleri hedef almış, borçlarını ödememeleri durumunda kaynaklarının kesileceğini duyurdu.

Erdoğan, “Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan birikmiş borçlarını ödesinler. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunların tahsilini artık kaynağında yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Erdoğan’ın bu sözlerine tepki gösterdi. Başarır, Erdoğan’a, “Cumhurbaşkanı, sen bu kadar tahsile meraklıydın da bu borçlar 99’dan bugüne kadar geldi. Hala senin döneminden gelen, ertelenen affa uğrayan borçlar var İstanbul’da” yanıtını verdi.

Başarır’ın açıklamaları şöyle:

“Büyük mağlubiyeti hazmedemeyen Cumhurbaşkanı, belediyenin borçlarının hepsinin tahsiline başlayacakmış. Sayın Cumhurbaşkanı, sen bu kadar tahsile meraklıydın da bu borçlar 99’dan bugüne kadar geldi. Hala senin döneminden gelen, ertelenen affa uğrayan borçlar var İstanbul’da. Niye bu yetkini kullanmadın da ‘Bugün kullanacağım, İller Bankası’nda keseceğim’ diyorsun?

‘85 MİLYONUN CUMHURBAŞKANI OLAMADIN’

Sen bunu yaparak, Denizli’yi Mersin’i Adana’yı İstanbul’u Ankara’yı Kilis’i Adıyaman’ı cezalandıracaksın. Niye, Beyefendimiz kaybetmiş. Sen bundan sonra da kaybetmeye mecbursun Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü sen 85 milyonun cumhurbaşkanı olamadın, olmaya da niyetin yok."

Kaynak: Gerçek Gündem