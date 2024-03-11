MHP'li Levent Uysal'ın avukatından açıklama: Sırbistan vatandaşlığı hukuki yollarla mı alındı?

Sırbistan vatandaşı olduğu ortaya çıkan MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın avukatından açıklama geldi.

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MHP'li Levent Uysal'ın avukatından açıklama: Sırbistan vatandaşlığı hukuki yollarla mı alındı?

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın Sırbistan vatandaşı olduğu gündemdeki yerini korurken, avukatından açıklama geldi.

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Levent Uysal’ın 2020 yılında Sırbistan’dan vatandaşlık aldığı ortaya çıktı. Uysal, 14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerinde MHP’den Mersin Milletvekili seçilerek TBMM’ye girmişti.

Uysal’ın Sırbistan vatandaşı olduğu gündemdeki yerini korurken, avukatı, ANKA Haber Ajansı’na açıklamada bulundu. Uysal’ın avukatı, “Sayın Levent Uysal yasal bir başvuru sonucu Sırbistan vatandaşlığını almıştır. Hukuka uygundur” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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