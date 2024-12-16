MHP'li Belediye Başkan Yardımcısından 'İsraf' İstifası: Lüks Harcamaları Tek Tek Anlattı

MHP'li Yozgat Çekerek Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Akın, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Akın, istifa gerekçesini sosyal medyada paylaştığı bir video mesajla anlattı.

Serhat Akın video mesajda, MHP'li Belediye Başkanı Üzeyir İnce’nin, belediye bütçesiyle lüks otellerde konakladığını ve kendisine 78 bin lira değerinde son model telefon aldığını açıkladı. Akın, İnce'nin lüks araçlara bindiğini de belirtti.

Başkan Üzeyir İnce'nin verdiği sözleri unuttuğunu ve vergilerin şatafata harcandığını dile getiren Akın, "Bütün bu sebeplerden dolayı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi