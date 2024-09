AKP'li Belediyeden 'Baklavalı' İsraf: Bütçeden 3 Milyon 500 Bin TL Harcandı

AKP, muhalif belediyeleri SGK borcu üzerinden hedef alırken, kendi yönettiği dönemden kalma borçları dillendirmiyor. AKP’nin geçmişte yönettiği ve son yerel seçimde CHP’nin eline geçen belediyelerde yaptığı akraba atamaları ve israflar gündem gelmeye devam ediyor.

CHP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, belediyenin bir önceki başkanı AKP’li Şeyma Döğücü döneminde gerçekleştirilen akraba atamalarını ve yapılan israfları açıkladı. Döğücü’ye tepki gösteren Yeğin, “Niye akrabalarını işe alıp memur yaptın? Çıkıp anlatsana millete? Neye güvenerek yaptırdın?” dedi.

KİLOSU 750 TL'DEN 4750 KİLO BAKLAVA ALINMIŞ

Yeğin, açıklamalarının devamında Döğücü’nün 1 Ocak’ta kilosu 750 liradan 4750 kilo baklava aldığını söyledi. Belediyenin baklava için yaptığı harcama 3 milyon 500 bin TL'yi buldu. Seçime 1 ay kala belediyenin 400-500 milyon lira gibi bir rakamla borçlandırıldığını, AKP'lilerin sponsorluklarla yakınlarını umreye ve ABD tatiline gönderdiklerini belirten Yeğin, ayrıca şunları söyledi:

“1 Ocak'ta kilosunu 750 liradan 4750 kilo baklava almış adamlar. Bugün kilosu 500 lira. Alınan lokumun üzerinde AKP adayı Şeyma Döğücü'nün adının yazdığı kutuların parasını istiyorlar. Bu ilçenin parasını ona buna peşkeş çekenler bu ilçeye israfı öğrettiler. İsraf, her AKP yöneticisinin birinci dereceden yakınını işe almaktır. Her meclis üyesinin akrabalarını işe almaktır. Her ilçenin önünden geçen adamı işe almaktır. İlçeye çalışanlarını göndermek israftır. İlçe başkanının altına verilen araba israftır. Hayali ihaleler israftır. Seçime 1 ay kala bu belediyeyi 400- 500 milyon borçlandırmak israftır. 3 ayda belediyenin 10 aylık bütçesini harcamak israftır. İsraf bunlardır kardeşim ya. Bu ülkenin parasını ona buna peşkeş çekenler bu ilçeye israfı öğrettiler."

