Erkan Petekkaya'yı Köylü Durdurdu! 'Havama Suyuma Dokunma'

Türkiye'de yıllardır artış gösteren enerji santrallerine kimi köylerden tepkiler geliyor. Son olarak Karaburun’da gündeme gelen Güneş Enerji Santralleri (GES) projelerine bölge halkı isyan etti. Çevre Bakanlığı’nın ÇED sürecini başlattığı bu projelerden biri de oyuncu Erkan Petekkaya’ya ait Nano Yenilenebilir Enerji Yatırımları Anonim Şirketi’nin.

Sözcü'nün haberine göre; projenin halkın katılımı toplantısının dün Küçükbahçe köy kahvesinde düzenlenmesi planlanırken, toplantı halkın tepkisi sebebiyle yapılamadı. Küçükbahçe Mahallesi halkı ve Karaburun’dan gelen protestocular köy kahvesi önünde eylem yaptı. Halk, projeyi istemediklerini vurguladı.

'İTİRAZLARA RAĞMEN ONAYLANIRSA YARGIYA TAŞIRIZ'

Bakanlık yetkilileri, toplantının başladığı şeklinde tutanak tutunca kriz daha da büyüdü. Karaburun Belediye Başkanı CHP’li İlkay Girgin Erdoğan toplantının başlamadığına dair tutanak tutulmasını talep ederken, bakanlık yetkilileri araçlarıyla ayrılmaya çalışınca halk, aracın önünü kesti. Tutanak krizi alternatif tutanak tutulmasıyla son buldu. Köy muhtarı Gizem Dağdelen, köyün yaşam alanları ve meralarına kurulmak istenen GES’e karşı olduklarını söyledi. Dağdelen, “İtirazlara rağmen onay verirlerse de yargıya taşımaktan geri adım atmayacağız” diye konuştu.