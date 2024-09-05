Antalya'da Panik Dolu Anlar... Evin Balkonunda Yangın Çıktı

Antalya'da bir evin balkonunda yangın çıktı. Ev sahiplerinin olay sırasında evde olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Antalya'da Panik Dolu Anlar... Evin Balkonunda Yangın Çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1074 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst kat dairesindeki balkonda dün saat 17.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Evin balkonundan duman geldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, balkonda çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın esnasında ev sahiplerinin dairede olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin yangının çıkış sebebini araştırdığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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