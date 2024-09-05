Börekçide Dehşet: Önce Kadını Taciz Ettiler Sonra Eşine Saldırdılar!

İstanbul Pendik'te bir zincir börekçiden sipariş veren kadın müşteri ve eşi dehşeti yaşadı. Börekçide çalışan bir kişi, kadının telefonuna çok sayıda mesaj göndererek taciz etti.

Durumu öğrenen kadının eşi ise konuşmak için börekçiye gitti. Börekçide çalışanlar, kadının eşine saldırarak dakikalarca darbetti.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralı eşi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem