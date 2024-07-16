MHP'den Türkeş'e 'Kavala' Tepkisi: 'Azgın Söylemlerle Kavalacı Olmak, Milletin Hakkına Girmektir'

Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini söyleyen AKP'li Tuğrul Türkeş'e, MHP'den tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Türkeş'e "Osman Kavala gibi bir ismin rezilliklerini bugünlerde gizlemeye yeltenenler, aynı ismin kepazelikleri altında kendilerini tüketmekten kurtulamazlar" diyerek tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
MHP'den Türkeş'e 'Kavala' Tepkisi: 'Azgın Söylemlerle Kavalacı Olmak, Milletin Hakkına Girmektir'

Avrupa Konseyi’nde Türkiye’yi temsil eden AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'yla ilgili çıkışına MHP'den tepki geldi.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapılan açıklamada "Kirli ilişki ağı ve yaptıklarıyla daima Türkiye’nin milli beraberliği ve istikrarını hedef alan bir şahsın kanunda karşılığı bulunan cezasını alması ve bu cezasını çekmesi kadar tabi bir durum olamaz" dedi.

'AYNI İSMİN KEPAZELİKLERİ ALTINDA...'

Açıklamada, Türkeş'in ismi verilmeden "Kim olduğu çok iyi bilinen Osman Kavala gibi bir ismin rezilliklerini bugünlerde gizlemeye yeltenenler, aynı ismin kepazelikleri altında kendilerini tüketmekten kurtulamazlar. Azgın söylemlerle Kavalacı olmak, milletin hakkına girmenin kendisidir" ifadeleri kullanıldı.

Özdemir açıklamasında son olarak şu sözleri kaydetti:

"PKK toplantılarından tutun, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi öncesi çalışmalara varıncaya dek, ülkemize zarar veren ne kadar olay olduysa hepsinde varlığı ortaya çıkan birisi elbette cezasını sonuna kadar çekecektir"

AKP'li Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı Ziyaret EdecekAKP'li Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı Ziyaret EdecekGüncel

AKP'li Tuğrul Türkeş'ten Partisine 'Osman Kavala' SorularıAKP'li Tuğrul Türkeş'ten Partisine 'Osman Kavala' SorularıSiyaset

Son Güncelleme:
Çamaşır Makinesindeki Kıl ve Tüyleri Yok Ediyor! Makine İçine Atmanız Yeterli Çamaşır Makinesindeki Kıl ve Tüyleri Yok Ediyor! Makine İçine Atmanız Yeterli
İstanbul'a Çok Yakın Konumda... Adı Pek Duyulmamış Saklı Cennet İstanbul'a Çok Yakın Konumda... Adı Pek Duyulmamış Saklı Cennet
Özel Harekatçılar Bahçeli'nin Önünde Sıraya Dizilmişti: Erdoğan'ın O Sözleri 'El Öpme' Skandalı İle Yeniden Gündemde Erdoğan'ın O Sözleri 'El Öpme' Skandalı İle Yeniden Gündemde
DEVA Partisi Lideri Babacan ile TBMM Başkanı Kurtulmuş Arasında 'Yeni Anayasa' Görüşmesi Ali Babacan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Ziyaret Etti
ÇOK OKUNANLAR
Kaya Çilingiroğlu'ndan 27 Yıl Sonra Hülya Avşar'ı Kızdıracak İtiraf: "Sırf Bu Yüzden Evlenmiştim" Kaya Çilingiroğlu'ndan 27 Yıl Sonra Hülya Avşar'ı Kızdıracak İtiraf: "Sırf Bu Yüzden Evlenmiştim"
Yargıtay'dan Emsal Karar: Ev Sahibi ile Kiracı Anlaşmazlıklarında Kira Nasıl Belirlenecek? Sözleşmeniz 5 Yılı Doldurduysa Yandınız!
Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu
Geline 3 Kilo Altın, Damada 4 Milyon TL Takıldı Geline 3 Kilo Altın, Damada 4 Milyon TL Takıldı
Mansur Yavaş'tan Adaylık Çıkışı: Gündeme Damga Vuracak! Mansur Yavaş'tan Adaylık Çıkışı