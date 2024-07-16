MHP'den Türkeş'e 'Kavala' Tepkisi: 'Azgın Söylemlerle Kavalacı Olmak, Milletin Hakkına Girmektir'

Avrupa Konseyi’nde Türkiye’yi temsil eden AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'yla ilgili çıkışına MHP'den tepki geldi.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapılan açıklamada "Kirli ilişki ağı ve yaptıklarıyla daima Türkiye’nin milli beraberliği ve istikrarını hedef alan bir şahsın kanunda karşılığı bulunan cezasını alması ve bu cezasını çekmesi kadar tabi bir durum olamaz" dedi.

'AYNI İSMİN KEPAZELİKLERİ ALTINDA...'

Açıklamada, Türkeş'in ismi verilmeden "Kim olduğu çok iyi bilinen Osman Kavala gibi bir ismin rezilliklerini bugünlerde gizlemeye yeltenenler, aynı ismin kepazelikleri altında kendilerini tüketmekten kurtulamazlar. Azgın söylemlerle Kavalacı olmak, milletin hakkına girmenin kendisidir" ifadeleri kullanıldı.

Özdemir açıklamasında son olarak şu sözleri kaydetti:

"PKK toplantılarından tutun, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi öncesi çalışmalara varıncaya dek, ülkemize zarar veren ne kadar olay olduysa hepsinde varlığı ortaya çıkan birisi elbette cezasını sonuna kadar çekecektir"