AKP'li Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı Ziyaret Edecek

MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş'in oğlu ve AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türkeş, Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan Osman Kavala'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Tuğrul Türkeş, "Osman Kavala'nın durumu, laboratuvar gibidir. Altını kırmızıyla çizmek gerekir. Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı'yla ilgili davadan yargılandı. Ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur?" dedi.

'HUKUKU DÜZELTİRSENİZ...'

Kavala'nın uzun yargılama sürelerinin bir sembolü haline geldiğini söyleyen Türkeş, "Genel seçimi kazandık ama yerel seçimde medyanın deyimiyle tablo kırmızı oldu. Neden? Ekonomimiz iyi değil. Mehmet Şimşek bakanımız sağ olsun debeleniyor, çalışıyor ama hukuk doğrudan işlemediği için ekonominin iyileşmesi konusunda zorluklar yaşıyoruz" dedi.

Sorunun Kavala'yı aşan bir yani olduğunu öne süren Türkeş, "Para aradığında gerçek fiyatla alamıyorsun. Daha fazla faiz ödüyorsun. Niye? Çünkü birtakım inceleme kuruluşları, Türkiye'deki hukukun durumuna bakıyor, daha fazla faizle karşına geliyor. Bu fazla faiz milli bütçene yüktür. Bundan kurtulmamız lazım. Yargılamaları makul seviyeye getirip, hukuku düzeltirseniz ekonomi de düzelir. Adam kaçmak istese kaçardı, adamı alıyorsun, bırakıyorsun. Kapından tekrar alıyorsun. Bunu dışarıda anlatman lazım. Milliyetçilik mi, al sana milliyetçilik" ifadelerini kullandı.

'KAVALA'YI ZİYARET EDECEĞİM'

AKP'li Türkeş, Kavala'yı cezaevinde ziyaret etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soru üzerine de "Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu" yanıtını verdi.