Özel Harekatçılar Bahçeli'nin Önünde Sıraya Dizilmişti: Erdoğan'ın O Sözleri 'El Öpme' Skandalı İle Yeniden Gündemde

Özel harekat polislerinin Bahçeli'nin elini öpmesinin ardından kamuoyunda bir tartışma başlarken, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bir öğretmene söyledikleri geldi. Erdoğan, elini öpmek isteyen öğretmene karşı çıkarak "Annenizin, babanızın ve öğretmenlerinizin elini öpün. Başka kimsenin elini öpmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

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Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz başta olmak üzere özel harekat polislerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesi siyasette yeni bir tartışma başlattı. Bahçeli’nin ortaya çıkan bu görüntülerinin ardından akıllara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elini öpmek isteyen bir öğretmenle girdiği diyalog geldi.

Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, karşılama sırasında Devlet Bahçeli'nin elini öptü. Bu anın fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı ve kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Daha sonra ise farklı özel harekat polislerinin de Bahçeli’nin elini öptüğü videolar dolaşıma girdi.

'ANNENİZİN BABANIZIN VE ÖĞRETMENLERİNİZDEN BAŞKA...'

Bahçeli’nin özel harekat polisleriyle görüntüleri tartışma yaratırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öpmek isteyen bir öğretmene verdiği yanıt akıllara geldi. Erdoğan, 2018 yılında Kabataş Lisesi'nde düzenlenen eğitim-öğretim yılı açılışına katıldığı sırada törenin ardından öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmişti.

Bir öğretmenin elini öpmek istemesinin ardından bu duruma karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Annenizin, babanızın ve öğretmenlerinizin elini öpün. Başka kimsenin elini öpmeyin" diyerek öğüt verdi.

Skandal Olaydan Yeni Görüntüler: Özel Harekat polisleri, Bahçeli'nin Elini Öpmek İçin Sıraya Girmiş!Skandal Olaydan Yeni Görüntüler: Özel Harekat polisleri, Bahçeli'nin Elini Öpmek İçin Sıraya Girmiş!Siyaset

Türkiye Bu Kareyi Konuşuyor: Özel Harekat Başkanı Bahçeli'nin Elini ÖptüTürkiye Bu Kareyi Konuşuyor: Özel Harekat Başkanı Bahçeli'nin Elini ÖptüSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Polis Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli MHP Öğretmen
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