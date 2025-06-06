MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları’nı Ziyaret Etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı vesilesiyle Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ni ziyaret etti, kahvaltıda bayramlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bahçeli, kahvaltı masasında bayramlaşma gerçekleştirdi.
Samimi bir ortamda geçen buluşmada, Bahçeli ve Ülkü Ocakları yönetimi bayram sevincini paylaştı.
Bayramlaşmanın ardından MHP lideri, Ülkü Ocakları yönetimiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: İHA